Stortingsmøte stanset på grunn av tak-problemer

Møtet i stortingssalen tirsdag måtte avbrytes på grunn av problemer med taket i salen. Et ornament skal ha sett ut til å løsne.

Møtet i stortingssalen tirsdag måtte avbrytes på grunn av problemer med taket i salen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Et ornament så ut til å løsne, men ingenting falt ned fra taket. Området er sikret, og møtet er i gang igjen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det var administrasjonen på Stortinget som stanset møtet tirsdag ettermiddag, og det ble satt opp sperrebånd på stedet etter at stortingsrepresentantene måtte forlate salen, skriver Dagbladet.

Stortingets administrasjon opplyser til NTB at et ornament i taket så ut som det var i ferd med å løsne, men det skal ikke faktisk ha falt gjenstander ned fra taket. Dagbladet skrev først at møtet måtte avbrytes fordi biter fra taket falt ned.

Området ble sikret, og møtet kom i gang igjen. Flere plasser i salen er ikke i bruk fordi administrasjonen ikke kan garantere at løse gjenstander ikke faller ned, skriver avisa.