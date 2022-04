Her bærer de korset gjennom Stavanger

Per Arne Tengesdal har vandret med korset i 20 år: – I dag har vi fokus på folk og grupper som lider, sier han.

På Herrens lidelsesdag bæres et kors gjennom Stavanger by. Krigen i Ukraina satte et sterkt preg på påskens korsvandring.

