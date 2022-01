Rogfast: - Hvis byggetiden forlenges med et par år, blir det fort utrolige kostnader

– Jeg husker da det var snakk om sju års byggetid for Rogfast . Nå kan det bli 12 år. Dette er svært vanskelig å forstå, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Det er lenge til Rogfast er ferdig og Kvitsøy får ferjefri veiforbindelse. Fra venstre prosjektleder Oddvar Kaarmo, rådmann Vegard Thise og ordfører Stian Bjørsvik og byggeleder Sveinung Brude.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han er ikke den eneste som reagerer.

– Det er beklagelig at det er utsettelse igjen, men ikke noe vi i fylket rår så mye med, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp).

– Jeg har ikke registrert noen krisestemning, men vi er utålmodige og ønsker at prosjektet skal realiseres uten flere utsettelser. Om utbyggingen tar noe lengre tid får det stå sin prøve, sier Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik.

Denne uka slapp Statens vegvesen nyheten om at gigantprosjektet utsettes nok en gang.

Sjekk historikken

I 2001 så daværende fylkesordfører Roald Bergsaker for seg byggetid på to til tre år og åpning i 2008.

I 2013 lovet den daværende regjeringen byggestart i 2015, byggetid 7 år og ferdigstilling i 2022.

I 2017 vedtok Stortinget prosjektet med åpning i 2025/2026, altså 7–8 års byggetid.

I 2018 ble den første Kvitsøy-kontrakten avlyst på grunn av anbudet var 1 milliard kroner dyrere enn ventet. To av tre entreprenører ble avvist, blant annet fordi de hadde vesentlig lengre byggetid enn det Statens vegvesen hadde forutsatt, samt endrede forutsetninger i forhold til kravspesifikasjonen.

I 2020 gjorde Stortinget et nytt Rogfast-vedtak og økte byggetiden til 9–10 år.

Høsten 2021 startet byggingen på Kvitsøy, og det nye åpningsåret er nå 2033 – altså 12 års byggetid.

Tor Geir Espedal, tidligere prosjektleder for Rogfast.

– Irriterende

Tor Geir Espedal har en lang karriere bak seg i Statens vegvesen. For 30 år siden ledet han utbyggingen av Rennfast. Siden var han veisjef i Rogaland, direktør for Rogaland Kollektivtrafikk (FKF) – dagens Kolumbus, deretter prosjektleder for Ryfast, og så prosjektleder for Rogfast inntil han gikk av med pensjon sist sommer. Som pensjonist kan han gi uttrykk for sin personlige mening.

– Jeg synes det er forbasket irriterende at Rogfast-prosjektet skal bli påtvunget en modell som er veldig konservativ når det gjelder beregning av byggetid. I min tid som prosjektleder for Rogfast brukte vi erfaringstall fra Ryfast, fordi det er de samme bergartene der. I snitt 35 meter framdrift per uke, så vidt jeg husker, sier Espedal.

Han påpeker at tunnelsikringen ofte blir mindre omfattende enn det rådgivende ingeniører og geologer beregner i forveien, og at tunneldrivingen dermed går fortere.

Økt byggetid kan få økonomiske konsekvenser. Finanskostnadene på byggelånet øker. Det går lengre tid før bompengeinntektene kommer. Byggherreorganisasjonen til Statens vegvesen skal ha lønn i lengre tid og entreprenørene må holde riggen tilsvarende ekstra. Anbudene for ferjesambandene Mortavika-Arsvågen og Mekjarvik-Kvitsøy må forlenges. Fylkeskommunen har tidligere opplevd at det ble svært dyrt å forlenge Tausambandet.

– Hvis byggetiden blir så lang som 12 år og prosjektet drar på seg ekstra kostnader, må man spørre seg om forutsetningene for det samfunnsøkonomiske regnestykket rokkes, sier Tor Geir Espedal.

Kalkulerte inn risiko for å få mulkt

Tore Voster, prosjektsjef i Stangeland Maskin, var sentral i arbeidet med den forrige Kvitsøy-kontrakten.

– Jeg ser Aftenbladet skriver at to av tre tilbud til Kvitsøy-kontrakten ble forkastet på grunn av lang byggetid. Vi gjorde det motsatte. I offentlige konkurranser er det ikke lov å endre forutsetninger i tilbudet. Derfor la vi inn ekstra ressurser for å rekke den byggetiden Statens vegvesen hadde satt og kalkulerte inn kostnadene med det. Vi kalkulerte også inn risiko for å få mulkt. Det offentlige stiller strenge krav, da vi hadde Eiganestunnelen var det for eksempel en ukemulkt på over 4 millioner kroner, hvis vi overskred fristen, sier Voster.

Stangeland Maskin har søkt om å bli prekvalifisert til å bygge tunnel fra Randaberg mot Kvitsøy. Det skal jobbes fra en ende og all masse må transporteres til fastlandet.

– Vegvesenet har ikke redusert kvalitetskravene, men stiller litt andre krav til framdrift og produksjonskapasitet denne gangen. Økt sikkerhet er blant årsaken til at ting tar mer tid. Derfor tar det sju år å komme fram til Kvitsøy, sier Voster.

Terje Halleland, Frp

Terje Halleland, Frps fraksjonsleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, varsler at han vil stille et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Halleland reagerer på at det nok en gang skapes usikkerhet omkring både framdrift og pris.

– Hva er det som skjer? Det virker veldig rart at Vegvesenet kommer opp med en ny bransjestandard når dette ikke ble opplyst om i stortingsbehandlingen, og at de heller ikke har regnet på kostnaden. Hvis byggetiden forlenges med et par år, blir det fort utrolige kostnader. Jeg vil følge saken opp og undersøke hva slags handlingsrom vi har, sier Halleland, som likevel ikke frykter at kontrakter på nytt skal bli avlyst.