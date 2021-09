Ryfast: – Den økonomiske risikoen er så å si tatt bort

Til tross for bompenger har Ryfast høyere trafikk nå enn i vinter da det fortsatt var gratis. Og ligger langt over prognosene til Statens vegvesen.

Varaordfører Bjørn Aril Veland (KrF) og ordfører Irene Heng Lauvsnes kan smile fornøyd foran tunnelåpningen i Rylketunnelen.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) og varaordfører Bjørn Aril Veland (KrF) i Strand kommune er fornøyde.

– Vegdirektoratet skal evaluere bomsatsene i februar neste år. Nå bør fokus være på å styrke Ryfylke som region. Da er lave Ryfast-satser et utmerket – og kanskje det beste – virkemiddel, sier Bjørn Aril Veland.

– Virker preventivt

Kjøreturen gjennom Ryfylketunnelen koster 112 kroner for vanlige personbiler med gyldig bombrikke.

Til tross for at det er dyrt har døgntrafikken i Ryfylketunnelen ligget rundt 6500 kjøretøy per døgn i sommer, med det høyeste antallet i juli.

Selv om det var gratis i november, desember og januar, var trafikken lavere enn i sommer.

Strand kommune har gitt uttalelse om at bomtakstene i Ryfylketunnelen bør kuttes like mye som ferjeprisene, som ble redusert med 25 prosent fra 1. juli.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) påpeker at tallene måned for måned er lavere enn i fjor.

– Dette viser at bompengene i denne størrelsen virker preventivt. Jeg legger ikke skjul på at jeg ønsker prisene ned når det skal gjøres nye beregninger i 2022. Dette er viktig for videre utvikling i Ryfylke, sier hun.

Strand har bikket 13.000 innbyggere, opplever folkevekst og håper på 200–300 flere innbyggere i løpet av året.

Trafikken er høy til tross for koronarestriksjoner, som gjør at forholdsvis få turister går til Preikestolen.

Hittil i år er gjennomsnitt per døgn cirka 5700 kjøretøy i Ryfylketunnelen. Dette er cirka 850 over det antallet Statens vegvesen mener er nødvendig det første året for å nedbetale bompengelånet.

Trafikken i Hundvågtunnelen er enda høyere, med et snitt per døgn på rundt 13.400 hittil i år.

– Lav risiko

Varaordfører Veland konkluderer at Ryfast er en suksess og en nødvendighet for å utvikle Ryfylke.

– Med den trafikkmengden vi nå ser er den økonomiske risikoen i prosjektet så å si tatt bort. Dette må være gledelig både for sentrale myndigheter, for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, som har garantert for prosjektet, sier han.

«Petter Dass» går i skytteltrafikk mellom Lauvvik og Oanes.

Rundt 600 kjøretøy tar ferja

Om lag 8 prosent av Ryfylke-trafikken nytter ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden.

– Vi har i snitt hatt rundt 600 kjøretøy om dagen siden sambandet startet opp 6. juli. Tallene er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor, og vi er relativt godt fornøyde med tanke på at koronasituasjonen fortsatt påvirker reisemønsteret i hele kollektivbransjen, sier kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Han berømmer mannskapet som står på for å gi kundene en trygg og god reiseopplevelse.

– Vi opplever at responsen fra kundene er god. Det har ikke vært noen stor tilstrømning av turister, men det er positivt å se at næringslivet benytter seg av tilbudet. Vi vet at sommeren er en tid der folk generelt beveger mer på seg, så vi er spente på å se hvordan høsten blir. Sambandet driftes på kommersiell basis uten noen form for offentlig støtte, og vi oppfordrer publikum til å benytte seg av tilbudet. Vi følger situasjonen tett for å se om betingelsene for sambandet endrer seg, opplyser Fadnes.