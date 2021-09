Nå skal barn vaksineres. Dette må du vite.

– Studiene viser at barn og ungdom får de samme bivirkningene som voksne, skriver Margrethe Greve-Isdahl.

Hun er spesialist i barnesykdommer og overlege ved FHI.

Nå er det gitt grønt lys for at også barn mellom 12 og 15 år skal få vaksine.

I første omgang er det bare snakk om én dose. Når det kommer mer kunnskap, om blant annet bivirkninger, vil Folkehelseinstituttet (FHI) vurdere å anbefale to.

FHI har anbefalt å bruke vaksinen til Pfizer, fordi det er gjort mest erfaringer rundt denne vaksinen.

Dette er en såkalt mRNA-vaksine.

Hva er argumentene for og imot?

Vaksinestasjonen i Sentralbadet.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin anbefaling til regjeringen at det har vært vanskeligere å vurdere om barn skal få vaksine enn eldre aldersgrupper.

«Det er mange ulike avveininger, og alle innebærer en viss grad av usikkerhet», skriver FHI.

Argumentene som trekkes frem «for» er at blant annet at vaksinen vil redusere risikoen for å få alvorlig koronasykdom. Denne risikoen er i utgangspunktet veldig lav. I tillegg vil befolkningsimmuniteten øke.

Argumentene «imot» er blant annet at smitterisikoen til barn har vært lavere gjennom pandemien enn for andre. Samtidig smitter barn mindre enn voksne, og derfor er effekten av å vaksinere unge mindre.

I tillegg har barn lav risiko for alvorlig sykdom, og det er risiko for sjeldne bivirkninger av vaksinen.

Under regjeringens pressekonferanse torsdag uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg at deres hovedargument for anbefalingen er at det er til nytte for barna selv, og ikke for å stanse smittespredningen.

– Det er sekundært, sa Camilla Stoltenberg.