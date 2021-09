Tidligere straffedømt er siktet på bakgrunn av DNA-funn

En mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Cornelius Munkvik Journalist

Publisert: Publisert: I dag 09:53

– Onsdag denne uka pågrep politiet en mann i 50-årene, bosatt på Haugalandet, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Han ble pågrepet på Sørlandet, sier Berge.

Siktelsen bygger på DNA-resultater, men støttes også av annet, sier Berge.

– Vårt arbeid har i stor grad dreid seg om DNA-undersøkelsene som er gjort i Østerrike. Vi ønsker ikke å gå nærmere inn på undersøkelsene og resultatene nå, sier Berge.

Politiinspektør Malmin overtar ordet.

– Det har vært to selvstendige etterforskninger i de to drapssakene, men det har vært naturlig å se på sammenhenger. Mannen som er siktet for drap på Birgitte Tengs er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, sier Malmin.

Hun sier at mannen i 50-årene har vært en kandidat også i Tina-saken. Han har tidligere blitt avhørt i saken.

Berge sier at siktede ble tatt inn i avhør umiddelbart etter pågripelsen onsdag.

– Det er planlagt nye avhør nå. Det vurderes fortløpende, sier Berge.

Det er også ransaket på flere adresser, og det er gjort beslag. Dette ønsker ikke Berge å si mer om nå.

– De neste ukene skal vi etterforske saken i sin fulle bredde. Samtidig er det viktig for oss å si at det allerede er gjennomført flere etterforskningsskritt i saken og at mye er sikret, sier Berge.

– Den pågrepne er ikke et nytt navn i denne saken. Hva er det som gjør at han nå blir pågrepet, spør Aftenbladet.

– Det er på grunn av DNA-resultater.

Aftenbladet vil vite mer om adressene det er undersøkt på.

– Det er adresser på Haugalandet.

Berge sier videre at etterforskningen av Tina-saken og etterforskningen i Birgitte-saken nå er slått sammen.

– Det er naturlig, sier Berge.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokka 14.00. Politiet vil be om at han blir varetektsfengslet for en periode på fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare.

Berge forklarer videre at ny informasjon i 2019 ble sentral for etterforskningen.

– På hvilken måte mener dere det er fare for bevisforspillelse, vil TV2 vite.

– Vi frykter jo at han kan forspille bevis, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette, sier Berge.

– Hva er det som gjør at denne personen har vært interessant for politiet tidligere, spør NRK.

– Vi vil ikke gi informasjon som kan bidra til å identifisere siktede, sier Berge, som ikke ønsker å gå nærmere inn på dette.

Berge understreker at han ikke kan kommentere detaljerte spørsmål.

– Heller ikke svare på spørsmål som kan bidra til å identifisere personer, sier Berge.

Berge gjentar at Sør-Vest politidistrikt fikk en ransakelsesbeslutning fra Sør-Rogaland tingrett.

Berger sier at han ikke kommer til å si mer om hva mistankegrunnlaget. Han viser til DNA-sporene i saken.

På spørsmål fra NTB bekrefter politiinspektøren at den siktede mannen er tidligere straffedømt. Berge ønsker ikke å si noe om hva han der domfelt med.

– Politiet fokuserer på at vi er her for å gjøre en jobb. Hva det betyr for oss å få en oppklaring på disse sakene er underordnet, sier Berge.

Samtidig viser han til at det er lagt ned betydelig innsats i etterforskningen av disse to sakene.

– Slik sett er det viktig for oss å få oppklart disse sakene, sier Berge.

– Vi er på jakt etter bevis. Vi har vitner vi ønsker å avhøre og vi har beslag som skal gjennomgås, for å nevne noe. Dette kommer til å gå sin gang, sier Berge.

Berge presiserer at politiet i 2019 fikk nye «DNA-opplysninger» som gjorde at de så disse sakene i en annen sammenheng.

– Og som nå har ført til at vi har siktede en mann, sier Berge, som legger til at politiet ikke tar noe på forskudd.

– Hvor stor er sjansen for nye pågripelser i denne saken?

– Null, svarer Berger.

– Hva er reaksjonen hos politiet da et annet navn sto øverst på listen i Birgitte saken i mange år, spør TV Haugaland.

– Det har jeg ikke satt meg inn i. Reaksjonen i politiet er at det nå har skjedd en utvikling i saken, sier Berge.

– Vi har nå utpekt en ny mistenkt. Når det gjelder fetteren, har vi ikke på noe tidspunkt mistenkt, siktet eller på en annen måte hatt han i søkelyset for denne etterforskningen, sier politiinspektør Berge.

Berge sier at siktede ble avhørt i saken som vitne før DNA-rapporten kom i 2019.

– Når slo dere sammen etterforskningen, og hva gjorde at dere valgte å pågripe akkurat denne uka når dere har sittet på denne informasjonen siden 2019, spør Aftenbladet.

– Rapporten gjaldt Birgitte-saken. Det er ikke noe spesielt som gjør at vi pågrep denne uka. Vi har hatt en lang prosess med instituttet i Østerrike. Vi har nå fått de resultatene det er mulig å få. Deretter tok vi avgjørelsene som førte til at vi sitter her i dag, svarer Berge.

Pressekonferansen er nå slutt.