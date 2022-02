Jakob Ingebrigtsen kjøpte leilighet til nesten 7,6 millioner i Sandnes

I slutten av januar flyttet Jakob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson inn i et av Sandnes største boligprosjekter: Møllekvartalet.

Jakob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson har flyttet, men bor fortsatt i Sandnes. Her fra Idrettsgallaen 2019.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Sandnesposten.

Tidligere har Ingebrigtsen eid en leilighet på Lurahammeren, som hadde en prislapp på 4 millioner kroner. Denne har han nå solgt og investert i ny bolig som er nesten dobbelt så dyr. For leiligheten i Møllekvartalet har han betalt nesten 7,6 millioner kroner, viser den offentlige oversikten over eierskifter.

Leiligheten har storslått utsikt over Sandnes.

Her viser Asserson frem deler av den nye leiligheten på Instagram, pluss utsikten:

Møllekvartalet i Sandnes. Bildet er fra 2021.

139 leiligheter

Det splitter nye Møllekvartalet i Sandnes ligger like nord for gamle Sandnes rådhus, mellom Jærveien og St. Olavs gate, der Felleskjøpet tidligere holdt til.

Les også Utsikten fra toppen av Sandnes forbløffer – utsik­tene for betong­bran­sjen er ikke like gode

Møllekvartalet består både et høyhus (Mølletårnet) og flere bygårder. Kvartalet vil ved ferdigstilling romme til sammen 139 leiligheter.

Det er for tiden stor etterspørsel etter denne typen boliger. Tidligere denne måneden skrev Aftenbladet at hver tredje på listen over eksklusive boligsalg, de over 10 millioner kroner, var en blokkleilighet. Stadig flere velstående sier farvel til villa og vedlikehold. I samme sak kom det fram at en leilighet til nettopp Møllekvartalet i Sandnes er til salgs til 24,9 millioner kroner.

17. februar satte Jakob Ingebrigtsen verdensrekord i sesongens første løp. Her fra gull-løpet i Tokyo-OL. En snau måned før fikk han også has på splitter ny leilighet i hjertet av Sandnes.