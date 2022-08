Rednings­aksjon etter observasjon av førerløs båt i fart

Det søkes i et stort område nord og vest for Flekkerøy etter at en førerløs båt ble observert i fart mandag ettermiddag. Båten ble trolig stjålet natt til lørdag.

