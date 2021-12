Idrettslagene i Sandnes fortviler over kommunens ishallplaner

Svein Tollefsen mener behovet for idrettshaller er større enn behovet for ishall.

Over 20.000 flere driver annen idrett enn skøyteløp og hockey i Sandnes kommune. Tross at idrettslagene melder merkbar mangel på idrettsfasiliteter, mener kommuneledelsen at ishall er det neste som trengs.

