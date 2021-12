Snart øker takstene i bomringen

Nå blir det dyrere å kjøre gjennom bomstasjonene på Nord-Jæren.

Nord-Jæren: Bomtakstene vil om kort tid gjøre et lite hopp. Ferde har fått gjennomslag for en økning av takstene. Styringsgruppen for Bymiljøpakken har sluttet seg til prisjusteringen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden