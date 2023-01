Skipet seilte inntil nylig under russisk flagg. Nå får det legge til i Stavanger

Skipet «Sayan Polaris» har fått unntak fra havneforbudet, og får legge til i Stavanger i helga.

Dette er posisjonen til skipet fredag kveld.

Det skriver Dagbladet.

Forsyningsskipet fikk ikke lov til å gå i land i Kirkenes. Skipet dro deretter til Longyearbyen, som er unntatt havneforbudet, og byttet flagg fra russisk til maltesisk. Nå er skipet på vei til Stavanger. Det er foreløpig ikke klart hvilken havn i Stavanger-regionen skiper ønsker å anløpe.

Fredag kveld viste MarineTraffic at skipet var på vei sørover, litt nord for Bergen.

Derfor fikk skipet unntak for havneforbudet

Utenriksdepartementet skriver følgende i en e-post til Dagbladet:

«Sayan Polaris» er omfattet av havneforbudet i Ukraina-forskriften fordi fartøyet etter 24. februar 2022 byttet sitt russiske flagg. Regelverket åpner for at Utenriksdepartementet i noen tilfeller kan gi tillatelse til havneanløp for fartøy som er omfattet av forbudet. Norsk regelverk er på dette punktet i samsvar med EUs. I dette tilfellet ble det gitt unntak etter § 19a åttende ledd. I denne bestemmelsen står følgende:

Som unntak fra andre ledd kan Utenriksdepartementet, på de vilkårene Utenriksdepartementet finner hensiktsmessige, gi et fartøy adgang til en havn eller sluse, forutsatt at fartøyet

a. har ført russisk flagg i henhold til en bareboatregistrering som trådte i kraft før 24. februar 2022,

b. har gjenopptatt sin rett til å føre norsk flagg eller flagg fra en av EUs medlemsstater før 31. januar 2023, og

c. ikke er eid, chartret, drevet eller på annen måte kontrollert av en russisk statsborger eller av juridiske personer som er etablert eller stiftet i henhold til Russlands lovgivning.

Forespørsel mandag

Maritim sjef i Stavanger-regionen Havn, Dag Matre, forteller til Dagbladet at de mottok en forespørsel om havneanløp fra fartøyet mandag. De videresendte denne til Kystverket tirsdag, og har blant annet vært i kontakt med grensepolitiet angående saken.

Matre sier at forespørselen til skipet er i forbindelse med mannskapsbytte og proviantering i Stavanger.

Managementselskapet OSM Maritime er underleverandør for «Sayan Polaris». Daglig leder i OSM Offshore, Morten Sejrup, sier til Dagbladet at eier av fartøyet ikke ønsker å kommentere saken.

Grunnen til at «Sayan Polaris» er omfattet av sanksjonene, til tross for at de nå seiler under maltesisk flagg, er at alle skip som seilte under russisk flagg etter 24. februar 2022 er omfattet av havneforbudet i Ukraina-forskriften.

– Det skyldes at forbudet mot å gi adgang til havner på Fastlands-Norge både gjelder russiske fartøy, og fartøy som etter 24. februar 2022 har byttet sitt russiske flagg, forklarer Utenriksdepartementet.