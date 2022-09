KrFU aksepterer dagens abortlov

Kristelig folkepartis ungdomsorganisasjon støttet leder Hadle Rasmus Bjulands forslag og vedtok lørdag å frede dagens abortlov.

– La det ikke bli en debatt for eller mot abort. Vi ønsker så lave aborttall som mulig. Spørsmålet er hvilke praktiske virkemidler vi skal bruke i dag, sa gjenvalgt KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland til landsmøtet.

Landsmøtet i KrFU vedtok forslaget med 60 stemmer mot 19, skriver Dagen.

Dagens abortlov gir selvbestemt abort inntil uke 12, og vedtaket innebærer at KrFU ikke ser et bedre alternativ til loven. Partiet ønsker heller å kjempe mot fremtidige utvidelser av abortloven, skriver avisen.

Landsstyret hadde på forhånd gitt sin støtte til Bjulands forslag, og det var flere under debatten som tok til orde for at kampen mot dagens abortlov bør legges bort.

Han tydeliggjorde at han vil stå fast i kampen for det ufødte liv. Men forslaget høstet også kritikk. Snaue én av fire stemte altså imot.

– Dette er både trist og skuffende. Jeg mener at KrFUs stemme for det ufødte barns rett til liv er betydelig svekket etter dette. Jeg mener at norsk politikk taper noe ved at det tydeligste partiet for de ufødte barnas rett til liv har gått bort fra dette prinsippet, sa avtroppende nestleder Joel Ystebø.

22 år gamle Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland ble gjenvalgt som leder på landsmøtet i Bærum lørdag. Han først valgt til KrFU-leder i oktober i fjor.