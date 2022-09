Ny støtteordning på varmepumpe fra 5. oktober

Fra 5. oktober kan boligeiere i Stavanger søke om støtte til kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Sommerens støtteordning til kjøp av varmepumper var over i løpet av noen få dager. Da var alle midlene som var satt av til tilskuddsordningen brukt opp. Denne gangen blir det ikke først-til-mølla-prinsippet.

– Da vi lanserte støtteordningen i sommer, kom det veldig mange søknader veldig raskt og mange rakk ikke å søke. Nå legger vi inn en søknadsfrist og det vil det være en mulighet for å søke i tre uker. Hvis det kommer flere søknader enn vi har midler til, vil det bli loddtrekning på hvem som får støtte, sier Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune, i en pressemelding.

Fra 5. til 25. oktober vil alle boligeiere som ikke fikk innvilget søknad i sommer, kunne søke. Det gjelder også de som allerede har kjøpt en luft-til-luft varmepumpe, så sant den er kjøpt etter 1. juli i år. Det kan kun søkes om støtte til én varmepumpe per boenhet.

– Men ta vare på kvitteringen. Og det er viktig at varmepumpen installeres av godkjent montør. Mange lurer også på om man må ha kjøpt varmepumpe før man søker, men det trenger du ikke, sier Aalhus.

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten blir på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen koster 15 000 kroner eller mer.

– En varmepumpe er et godt energisparetiltak, og er bra både økonomisk og miljømessig, forteller Aalhus.

Søknadsskjema og vilkår for støtteordningen vil du finne på denne siden fra 5. oktober.