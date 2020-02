Er du forelska? Er hjertet knust? Uansett – dette er den eneste musikken du trenger å høre på fredag

KOMMENTAR: Mye kan sies om 14. februar, men aldri undervurder gode kline -og break-up-låter. Dette er mine anbefalinger - uansett sinnsleie.

Ariana Grande lagde en moderne klassiker i 2018. «Thank u, next» er en sassy og catchy break-up-låt, perfekt for en singel Valentines dag. Eksen var kanskje dust, men du sitter i det minste igjen med nye erfaringer: «I've loved and I've lost... So, look what I got. Look what you taught me. And for that, I say. Thank you, next».

Valentinsdagen. Alle hjerters dag. Kjærlighetsdagen. Parselfie-dagen. Spis-vekk-sorgene-dagen.

I tillegg til enda en økonomibasert feiring, har kjærlighetsdagen gitt oss unødvendig presentasjonsangst og dårlig selvtillit – avhengig av om du har en date eller ikke.

Fakta Derfor feirer vi valentinesdag Navnet til dagen kobles til to helgener ved navn Valentinus. Det er ikke noe i de eldste fortellingene om disse som kan settes i forbindelse med elskende par eller romantikk.

Dagen skal først ha blitt assosiert med romantisk kjærlighet i kretsen til den engelske dikteren Geoffrey Chaucer. Dette fordi han i diktet «The Parliament of Fowles» skriver at fuglene søkte make på St. Valentins dag. Det kan sees i sammenheng med en gammel forestilling om at fuglenes paringssesong startet 14. februar.

Andre mener skikken med å velge en partner i februar går tilbake til Juno-festen til romerne. Festen var til ære for gudinnen som var ekteskapets beskytter.

15. februar ble det også feiret en årlig Lupercalia-festival i Roma. Festivalen skulle holde onde ånder på avstand, rense byen og fremme helse og fruktbarhet.

Funfact: Under festivalen slo prester, iført ulveskinn, tilfeldige damer med remmer for å gjøre dem fruktbare.

Når pave Gelasius bestemte at 14. februar skulle feires til ære for helgenen Valentin, kan det ha vært et forsøk på å avskaffe de hedenske tradisjonene som hadde pågått under festivalene.

Det var ikke før på 1700-tallet vi begynte med å gi hverandre blomster og konfekt. Kilde: Store Norske Leksikon

Undertegnede er ikke dagens største fan, men ikke misforstå – jeg er en romantiker. Derfor har jeg tatt meg bryet med å guide dere gjennom dagen i form av to vidt forskjellige musikalske reiser:

En spilleliste for når daten dumper deg til fordel for eksen.

Og en for når cocktailen av hormonene melatonin, setratonin og dopamin treffer blink i nervesystemet.

Elsker, hvor bor du?

Spillelistene, som du finner nede i saken, fungerer som kontraster. Skifter kjærlighetsdagen leie, kan man enkelt snu i løypa.

Avstandsforhold? Skype-date? Sett på «Lover where do you live» av norske Highasakite. Hvis ikke frysningene treffer ryggraden før første refreng, er noe galt.

Orville Peck er countryens nye stjerne. I mars 2019 utga han debutalbumet «Pony». Som inkluderer låten «Take You Back» - en låt som handler om alt annet en tilgivelse. Foto: Carlos Santolalla

Blir webkameraet hans, eller hennes, slått på for tidlig, og den nye kollegaen dukker halvnaken opp på skjermen? Sett på «Take you back» av Orville Peck:

I don't know that much, but I know about keepin' score

And if there's one thing I know for sure

It'd be a long cold day in Hell when I take you back

Eller, Beyonce’s hevn-anthem «Don’t Hurt Yourself». En dårlig skjult trussel med god backing fra Jack White.

E-ordet

Dere har sammen en stund, og du tenker det er en god idé å droppe det famøse e-ordet på selve dagen? La Erza Furman gjøre jobben for deg med «I love you so bad»:

I just love you baby so, so bad

En ny låt, som allerede høres ut som en klassiker.

Spillelisten for de våryre:

Blir svaret «eh, jeg er veldig glad i deg å»?

Gå ut døra, ring vennene og la Ariana Grandes «Thank u, next» være lydsporet på vei ned til byens tinder-befengte vannhull.

Ezra Furman fra Chicago ble kjent for massene etter at låten «I Love You So Bad» ble brukt i en av episodene til Netflixserien Sex Education. Ekte rock om dyp og ungdommelig løøøv. Foto: Jessica Lehrman

Du kan bedre – alltid

Nylig singel rett før en fredag i februar? Er partneren å se med ny elsker på armen hver helg? Du er mest sannsynlig bedre enn dem begge.

Sett på «One job» av TeaMarrr og kjenn på selvtilliten:

Real n***** a myth, they on a decline ...

... I thought saw your worth

That shit got declined

I hit low, 'cause you hit low

Teamarrr spør seg selv hvorfor menn er så himla svake – og ber dem ta hensyn til hennes eget ettermæle når de velger seg ny partner. Den aggressive slå-opp-låten er ekstremt catchy – en uvanlig pop/soul-låt.

Spillelisten for dere som absolutt ikke er forelsket:

«His bobness»

Bob Dylan har mange låter på hver side av kjærlighetsspekteret. Å plukke ut en til hver anledning er vanskelig, men låten «Don’t think twice, It’s all right», mener jeg skildrer ett brudd med uvanlig varme og snert. Låten kan derimot tolkes, derfor vil noen kalle den svært kynisk.

Har du bestemt deg? Er dette mennesket du elsker? Sett på «I want you». Din elskede kommer til å forstå. Enkelt, naivt og vakkert fra «his bobness».

TeaMarrrr dukket opp i 2017 og leverer en heftig blanding av pop, soul og hiphop. Låten «One Job» er knusende ærlig og setter skapet der det skal stå.

Femme fatale

Har du kapret drømmedama, men merker at menn sender henne lange blikk? Du forlater henne i ett sekund og svermer med andre friere er rundt henne. Du forguder bakken hun går på og vil at hun skal vite det. Four Tops har redningen:

«Bernadette» er klassikeren som sier KJÆRLIGHETSERKLÆRING. En old school-versjon av kjærligheten vell å merke, men den virker like godt i 2020 som i 1967:

Bernadette, they want you because of the pride that gives

But Bernadette, I want you because I need you to live.

Kanskje du har fått deg kjæreste lørdag morgen, kanskje ikke, uansett det finnes alltid en låt for deg.