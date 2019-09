Mer kraftig vind og regn – og så kommer snøen

Helgen har vært preget av kraftig vind og mye regn i Rogaland. Trær har blåst over ende, og ferjene over Boknafjorden har gått fra Hanasand. Ifølge meteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt vil vinden og regnet avta i løpet av kvelden.

Det dårlige være er imidlertid ikke over.

– Fra mandag er det en vestlig eller nordvestlig liten eller periodevis stiv kuling langs kysten av Rogaland. Det fører også med seg en del bygevær, og over 800–1000 meter vil nedbøren komme som snø, sier Berger.

Ifølge Berger har det allerede kommet litt snø lenger nord i landet, noe også en leser kunne melde da han kjørte over Haukelisæter søndag ettermiddag.

– Det kan også komme snø i fjellene i sør i løpet av søndag kveld, men det blir betydelig mindre nedbør, sier Berger.

Åsmund Sirevåg

Neste uke kommer det, i tillegg til bygevær og vind, kjøligere luft inn over Rogaland. Men ifølge meteorologen vil vi ikke nå frysepunktet i lavlandet helt enda.

– I lavlandet blir det ikke så mye over ti grader på dagtid, og noe lavere på nattetid. Vi snakker ikke om kuldegrader helt enda, sier hun.

Lykken i dette må være at det inn mot helgen går mot et værskifte igjen, noe som vil gi litt varmere luft og gløtt av sol.

Slik preger været Rogaland søndag

Ferjene mellom Mortavika og Arsvågen har hatt avgang fra Hanasand i stedet for Mortavika på grunn av været. Fjord 1 melder like før 18.00 søndag, at ferjene vil fortsette å gå fra Hanasand utover kvelden.

Slik blir ruteavgangene utover kvelden:

Fra Arsvågen: 18.05, 18.40, 19.15 og 19.50

Fra Hanasand: 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 og 20.55.

Dette gjør at det er færre avganger over Boknafjorden. Aftenbladets journalist, Ellen Kongsnes, melder at flere biler har vært nødt til å stå over en ferje.

– Vi måtte stå over en ferje, og da vi kom om bord, stod det tre fulle rader igjen på kaien, forteller hun.

Mange steder i Rogaland fikk over 50 mm regn siste 24 timer frem til søndag morgen. For eksempel fikk Hundseid i Vikedal 89,2 mm, Hjelmeland 81,8 mm, Sand i Ryfylke 77,1 mm og Søyland i Gjesdal 69,5 mm, melder Meteorologene på Twitter.

Meteorologisk institutt varsler fortsatt om gul flomfare i Rogaland.

Ellen Kongsnes

Dette har skjedd søndag:

– Vi fikk melding om at to trær hadde veltet på Tjensvoll klokken 11.40. De sperrer begge kjørefelt i Prof. Hansteens gate. Vi har varslet kommunen, som skal fjerne trærne, sier operasjonsleder i politiet, Victor Fenne-Jensen.

– Det tok en times tid å få alt bort fra gata og fortauet, sier Jone Halvorsen, seksjonsleder i natur og idrettsservice i Stavanger kommune.

Kommunen har også hatt folk i Orrestien for å rydde bort en grein som hadde falt ned. Ellers sjekker de langs gangstier der folk går turer, og i gater og på fortauer.

– Vi håper å få melding dersom folk ser noe. Og så tar vi en grundig sjekk i morgen, for å se hvordan det ser ut rundt forbi, sier Halvorsen.

Tre veltet på Sunde også

– Et tre eller flere greiner ligger over noen strømledninger i Longebakke ut mot Ragbakken i Sunde-området også. Der venter vi på Lyse, siden det er en strømførende linje, sier Fenne-Jensen.

Verst i nordfylket

– Vi har hatt noen trær som falt ned i hele distriktet. To på Stord, ett i Haugesund kommune og ett på Karmøy.

Vinden avtar i kveld

Det er ventet at vinden avtar noe søndag etter klokken 18.00.

SANDNES: Klokken 16.00 fikk politiet melding om løse takplater som melder er redd er i ferd med å blåse av et bygg i Sletteveien, opplyser operasjonsleder i politiet.

Brannvesenet er på vei for å ta en vurdering.

Flere veier stengt

Fylkesvei 134 ved Bergsdalen og Storforsdammen i Hordaland er stengt på grunn av jordras, i Rogaland er Mortavika ferjekai stengt grunn av uværet. E39 ved Vassenden i Jølster er stengt på grunn av flom, melder NTB.

Vest politidistrikt melder at det også gikk ras i Jølster, men at ingen biler ble tatt.

Både Fjord Line og Color Line kansellerte sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals.