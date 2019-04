Ikke kontroll over gressbrann i Sokndal

– På et møte i nå i morges ble det bestemt at vi avventer å sette inn helikopter i slokkingsarbeidet i Kondalsheia foreløpig. I stedet blir det satt inn droner, for å kunne følge utviklingen av brannen, sier vaktleder Bjørn Tollefsen 110-sentral Sør-Vest til Aftenbladet tirsdag morgen.

Slokkingsarbeidet har pågått hele natten, og det har brent tre forskjellige steder i Sokndal og Lund kommuner.

Ifølge Tollefsen brenner det på topper i svært ulendt terreng. Det er derfor vanskelig for brannmannskapene å komme til.

– Det kan derfor være mest hensiktsmessig å la brannen brenne ut i kontrollerte former. Bildene fra dronene er til stor hjelp for å avgrense brannen, sier Tollefsen.

Alle brannmannskaper i sørfylket deltar i slokkingsarbeidet, også med hjelp fra brannvesenet i Flekkefjord.

Lund brannvesen rykket ved 00.30-tiden natt til tirsdag ut etter melding om brann i mark og gress i et område ved Liland i Lund kommune. En snau halvtime senere rykket Sokndal brannvesen ut på melding om samme type brann i Åvendal i Sokndal kommune. Det er denne brannen som fortsatt ikke er under kontroll.

Saken oppdateres.

