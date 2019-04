Transporterte 1700 liter diesel - med dårlige bremser

Kontrollens versting var en sjåfør som hadde 1700 liter med diesel på en tilhenger med dårlige bremser. Kjøretøyet var heller ikke merket for transport av farlig gods, og sjåføren manglet de nødvendige kompetansebevisene for denne typen transport. Sjåføren blir anmeldt og fikk førerkortet beslagt, mens avsenderen av godset vil bli anmeldt i etterkant av kontrollen.

Statens vegvesen

Under mandagens kontroll ble 16 kjøretøy kontrollert ved Krossmoen Kontrollstasjon. Tre sjåfører ble anmeldt for mangel på gyldig førerrett av den typen som skal til for å kunne kjøre med enn viss type tilhenger.

Ni tilhengere fikk også bruksforbud på grunn av bremseproblemer. Av disse var en tredjedel så alvorlige at de ble anmeldt til politiet. Fire andre kjøretøy møtte samme skjebne, og mottok bruksforbud. Denne gangen var det som følge av dårlig sikring av gods, og to av sjåførene ble anmeldt til politiet. Det ble også strevet to forelegg grunnet manglende bruk av sikkerhetsbelte.