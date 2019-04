Klepp sa i kveld ja til sju nye bommer, nå helt uten demonstranter

Med 7 mot 2 stemmer fra Frp ga Klepp formannskap grønt lys for Utbyggingspakke Jæren.

Det er ventet at Time formannskap vil gjøre det samme neste tirsdag - slik at «Jærens største sak» kan få sitt endelige vedtak lokalt i fylkestinget 11. juni - hvis også kommunestyrene i de to kommunene sier ja.

Da er det bare Stortinget som kan stoppe en ny bomring i Klepp og Time, noe som trolig ikke vil skje, siden myndighetene har lagt opp til storstilt finansiering av veier og gangstier med bompenger.

Dermed kan sju bommer stå klar for innkreving fra 2021.

Fakta: Utbyggingspakke Jæren Hva: Er en finansieringsplan for forsert bygging av kollektivnettet, gang- og sykkeltilbudet og utvalgte deler av vegnettet i Klepp og Time. Målet er bedre fremkommelighet for alle trafikantgruppene. Hvem: En styringsgruppe er etablert av Klepp, Time, Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hå kommune har observatørstatus. Gruppen ledes av fylkesordfører. Hvordan: Styringsgruppen lager et beslutningsgrunnlag som behandles lokalt i Klepp og Time i april/mai og regionalt i juni før det oversendes samferdselsdepartementet og endelig behandles i Stortinget. Pakken kan tre i kraft først etter at den er godkjent i Stortinget. Konsensus i styringsgruppen og lokal enighet er et viktig fundament for arbeidet med Utbyggingspakke Jæren. Etter godkjenning: Dersom den godkjennes i Stortinget, skal den styres i tråd med det overordnede mål for pakken. Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av prosjektene.

Dette sa politikerne

– Nå går det fort i svingene, konstaterte Sigmund Rolfsen (Ap), som gjentok at listen for hans parti ligger høyt for at de i kommunestyret skal si endelig ja til pakken. Partiet er fortsatt usikker. Han var særlig bekymret for ekstra trafikk på veier uten bommer som Lalandsvegen og plasseringen av bommen på Braut.S

– Men vi er også realistiske, og ser plusser, sa Rolfsen, som nevnte Tverrforbindelsen. Han minnet også om at jærbuen i dag betaler for bommene lenger nord uten å få noe igjen. Nå landet Ap på ja.

Nei fra Frp

-Jeg går ikke for denne pakken om listen ligger på 1,10, svarte Arne Madland (Frp), som mente kommunen ikke fikk noe igjen for bompakken. Derfor ble det nei fra Frp.

Ja fra KrF og H

Heller ikke KrF mente bompenger var ideelt. - Men når vi ikke får gjort noe uten bompenger, har vi ikke noe valg, sa Kjersti Olimb Salte (KrF) som opplyste at bare en i hennes gruppe nå sa nei.

Høyres Vidar Haugland påpekte at dette fortsatt er en vanskelig sak, men mye er positivt og Tverrforbindelsen blir et veldig godt prosjekt for hele Jæren. Og nå skal det bygges for framtiden, understreket Haugland.

Roar Lima Grødeland (Sp) minnet om alternativet hvis man sa nei, men da ville ingen ting skje, og Sp måtte gå for pakken.

Rolig møte

Da formannskapet sist sa ja bare til å utrede om det var grunnlag for en ny bomring, var plassen utenfor full av demonstranter. Stemningen var så amper at det var vanskelig å høre hva politikerne sa, fordi demonstrantene banket på vinduene og rettet roperter med sirener mot salen.

I kveld (onsdag) var det ikke en eneste demonstrant på rådhusplassen, bare noen få tilhørere i salen. Men hverken Arne Madland (Frp) eller ordfører Ane Maria Braut Nese (H) sa før møtet at de ventet demonstrasjoner.

-Hvorfor vet jeg ikke. Det er jo nå det gjelder. Men det har vært rolig i det siste, sa ordføreren rett før møtet. Da var vinduene og bedet utenfor formannskapssalen sikret med nytt gjerde.

Kan bli åtte bommer

Bommene er allerede plassert på kartet; ved kommunegrensene, men også på Brautsletta og vest for 1900-krysset ved Bryne for å redusere trafikken i byens mest trafikkerte gate, Arne Garborgsveg.

Siden det er så mange veier på Jæren, vil bomringen bli full av hull, og det vil være mulig å kjøre gratis for dem som vil ta omveier på smale veier. Men pakken har lagt inn en sekkepost for fartsreduserende tiltak. Målet er at humper og hinder skal få bilistene til å velge hovedveiene. Men øker trafikken med mer enn 15 prosent på en av gratisveiene, Lalandsvegen, får den bom nummer åtte.

Dette skal de betale

Bommene skal finansiere tiltak for over tre milliarder kroner.

Først og fremst tar Klepp og Time ansvar for å gi Tverrforbindelsen en rask forbindelse videre fra Foss Eikeland til E39. De tar denne veien ut av Bymiljøpakken for å hindre at tungtrafikken til og fra Godsterminalen og de svære sentrallagrene på Vagle går rett gjennom Orstad/Kvernaland. Denne veien skal også knyttes sammen med en ny omkjøringsvei rundt Kvernaland, og dette er det mest prioriterte prosjektet for bompakken.

Jæren får to hovedveier

Målet er også å lage en ny trafikkstrøm på Jæren - med to større veier rundt Frøylandsvatnet.

Fv. 505 skal rettes ut og utbedres fra Kvernaland til Bryne og videre til Undheim. Planen er at dette skal gi mindre trafikk på Fv. 44, slik at dagens hovedvei, slipper fire felt helt fra Braut til sør for Bryne, slik planen var tidligere. Nå skal Fv. 44 bare utbedres fra Kåsen til Re, tre kilometer. Den kommer for eksempel etter veien fra Bryne til Kvernaland.

Sykkel fra hav til hei

Utbyggingspakken vil også gi en ny tid for gående og syklende. Den vil gi en stort sett sammenhengende sykkelsti langs Jærhavet i Klepp når også det som er vedtatt tas med. I tillegg kommer nye biter opp fra havet. Biten fra Vik til Pollestad vil sørge for en sammenhengende sykkelsti til både Bryne og Frøylandsvatnet og videre inn i Sandnes/Gjesdal. I tillegg er det prioritert en ny sykkelsti langs Ålgårdsvegen fra Bryne til Lyefjell og videre helt opp til turområdet Melsvatnet.

Takstene og opplegget

For at alt dette skal realiseres, må lette kjøretøy betale 22 kroner i flat takst gjennom hele døgnet. Tunge kjøretøy må ut med 44 kroner. - Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale.

- Timesregel er gjeldende. Dette innebærer at en kun betaler for én passering i løpet av en time internt i Utbyggingspakke Jæren

- Felles timesregel er gjeldende. Dette innebærer at en kun betaler for én passering iløpet av en time , ved passering mellom Bymiljøpakk en og Utbyggingspakke Jæren. Dersom en kjører inn i Bymiljøpakken i rushtid betales mellomlegget til Bymiljøpakken.

- Det er enveis innkreving i alle bomstasjoner

- Det settes et tak på 75 passeringer i måneden

- Nullutslippskjøretøy betaler 50 prosent av takstgruppe

Utbyggingspakke Jæren skal følge de samme takstene som Bymiljøpakken på Nord - Jæren, men uten rushtidsavgift, hvis den blir vedtatt i det løpet som er lagt fram til 11. juni.