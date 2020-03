Sandnes Frp: Foreslo at FpU ikke skal ha eget partiprogram

Styret i Sandnes Frp foreslo at ungdomspartiet FpU ikke lenger skal få ha sitt eget partiprogram. – Jeg reagerte i sjokk og vantro, og hadde ikke trodd det skulle komme fra lokallaget i Sandnes, sier FpU-formann Mathias Rovik.

God stemning på Rogaland Frps årsmøte, men frisk debatt da forslaget om å frata ungdomspartiet retten til eget partiprogram kom opp. Stortingsrepresentantene Solveig Horne og Roy Steffensen på fremste rad. Foto: Jarle Aasland

Camilla Bjørheim

– Forslaget, som jeg har skrevet, var at FpU ikke lenger skal ha eget partiprogram, men fungere utelukkende som et rekrutterings- og skoleringsorgan for Frp, sier Emil Tranøy Aasheim i Sandnes Frp.

Forslaget ble fremmet av styret i Sandnes Frp, som Aasheim er en del av. Styrets leder er Kristoffer Birkedal.

Emil Tranøy Aasheim i Sandnes Frp

– Tanken bak er å samle partiet. Jeg mener det har vært for ulike retninger. For partiet er det best at alle følger samme linje. På stand får vi i Frp en del spørsmål om ting som blir vanskelig å forsvare. For velgernes del hadde det vært greit om alle under samme partinavn hadde fulgt samme program. Dette er ikke ment som en munnkurv, sier Aasheim.

– Men det høres ut som et forslag om å strupe ungdomspartiet?

– Det handler ikke om struping, men om å legge seg på en modell der man spiller på lag i stedet for på to ulike baner. Jeg ønsker ikke å ta fra FpU retten til å utfordre moderpartiet, men at vi skal følge samme program.

– Er det andre partier i Norge som har ungdomspartier uten eget program?

– Nei.

Kristoffer Birkedal (t.h.) er leder i lokallagsstyret til Frp i Sandnes. Til venstre sitter Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes. Foto: Jarle Aasland

– Sjokk og vantro

Mathias Rovik er formann i Rogaland FpU.

– Jeg reagerte i sjokk og vantro på dette forslaget, og hadde ikke trodd det skulle komme fra lokallaget i Sandnes, for FpU har virkelig satset i Sandnes det siste året, sier Rovik.

Fra talerstolen fikk han støtte fra mange.

– Det ble en lag debatt, men de fleste tok ordet for å si at de ikke støttet forslaget. Jeg var ikke klar over at ungdomspartiet skulle få så massiv støtte, sier Rovik.

Mathias Rovik.

– Det var en frisk debatt og et friskt forslag. Det er kjekt når det er takhøyde i diskusjonene. Jeg var ganske engasjert selv, vi må ikke tulle med ungdommen, sier Leif Arne Moi Nilsen.

Fakta Styret i Sandnes Frp Lokallagsleder: Kristoffer Birkedal

Org.nestleder lokallag: Elisabeth Stene

Pol.nestleder lokallag: Solveig M. Borgersen

Kasserer: Kristoffer Harald Nagell-Dahl

Lokallagsstyremedlem: Jorunn Bertelsen Kvalbein

Lokallagsstyremedlem: Sigurd Sjursen

Lokallagsstyremedlem: Emil Tranøy Aasheim

Medlemsansvarlig lokallag: Øyvind Ødegård

Studieleder lokallag: Cassandra Wietfeldt

Kommunestyregruppens representant: Tore Andreas Haaland

Ingen stemte for forslaget

Enden på visa ble at ingen stemte for forslaget.

– Det stemmer. Det ble en enorm mobilisering fra partiet for å stemme ned forslaget, sier Aasheim.

– Og styret i Sandnes Frp stemte også imot sitt eget forslag?

– Jeg fikk ikke engang med meg hva vi stemte på, fordi det ble en såpass rotete avstemming. Prosessen ble hastet gjennom av dirigentene. Vi ble på forhånd spurt om vi ville trekke forslaget siden det var så mye motstand, men det sa vi nei til.

– Har du fått mye pes?

– Ja, det har blitt en god del, men humøret er nå på vei opp. Jeg ble ganske overrasket over at partiapparatet hadde mobilisert så kraftig. Jeg mener debattene bør tas over bordet, ikke på forhånd over telefon og under bordet, men alle er visst ikke av den oppfatningen.

– Jeg er veldig fornøyd med at forslaget ble nedstemt i et enstemmig årsmøte, sier FpU-formann Rovik.

