Sofia føyer seg etter Fylkesmannnen og tar sjansen på at serveringen ikke må stenge om fem år

Administrasjonen i Time har skreddersydd et nytt vedtak slik at Fylkesmannen i Rogaland kan trekke klagen og åpne for at svenske Sofia Edbæk får lage et nytt stoppested for turfolket rundt Frøylandsvatnet.