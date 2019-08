Fortsatt store forsinkelser og innstilte tog på Jærbanen

Aftenbladet får opplyst hos Bane Nor at det fortsatt feilsøkes mellom Hellvik og Ogna.

– Vi vet ikke hvor lang tid denne feilsøkingen vil ta, er den siste informasjonen vi har fått fra Bane Nor.

Morgentrafikken på Jærbanen gikk tregere enn vanlig mandag, og feilen var fortsatt ikke funnet klokken 11.30.

Signalfeilen mellom Hellvik og Ogna har ført til at alle lokaltogene på Jærbanen er innstilt mellom Ogna og Egersund, og at det kjøres buss for tog på strekningen.

Regiontogene slippes igjennom, så passasjerer som reiser med disse, kjører tog på hele strekningen.

Bane Nor jober med å få rettet feilen, opplyste strategisk kommunikasjonsrådiver Nina Schage i Vy til Aftenbladet litt før klokken 07.00 mandag morgen.

Flere tog har vært kraftig forsinket, opp mot mer enn 50 minutter, og to avganger er innstilt.

Buss for tog

– Vi har satt opp alternativ transport for avgangene som er innstilt, sier Schage. Det gjelder avganger mellom Ogna og Egersund. Her henvises passasjerene til Buss for tog.

Forsinkelser både mot Egersund og Stavanger

Tog- avgangen fra Bryne mot Stavanger klokken 05.28 var 25 minutter forsinket, og toget som skulle gått klokken 5.58 var 45 minutter forsinket.

Avgangen fra Egersund klokken 06.50 er innstilt. Regiontoget kjørte fra Egersund klokken 07.55, 51 minutter forsinket.

Passasjerene på de tidlige avgangene fikk ingen informasjon om hvorfor togene var forsinket, verken på lystavlene på stasjonene eller gjennom høyttaler i togene.

Det er også vært forsinkelser for flere avganger i motsatt retning. Regiontoget fra Stavanger som skulle ankommet Egersund klokken 05.31, var over 50 minutter forsinket.

Det vil bli ytterlige forsinkelser i trafikken.

Bane Nor skriver på sine nettsider at det jobbes med å rette feilen, men at de ikke vet ikke hvor lang tid dette tar.