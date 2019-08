Store forsinkelser og innstilte tog på Jærbanen

Bane Nor jober med å få rettet feilen, opplyser strategisk kommunikasjonsrådiver Nina Schage i Vy til Aftenbladet litt før klokken 07.00 mandag morgen.

Flere tog har vært kraftig forsinket, opp mot mer enn 50 minutter, og to avganger er innstilt.

Buss for tog

– Vi har satt opp alternativ transport for avgangene som er innstilt, sier Schage. Det gjelder avganger fra Ogna til Egersund og fra Hellvik til Ogna. Her henvises passasjerene til Buss for tog.

Forsinkelser både mot Egersund og Stavanger

Tog- avgangen fra Bryne mot Stavanger klokken 05.28 var 25 minutter forsinket, og toget som skulle gått klokken 5.58 var 45 minutter forsinket. Det er også vært forsinkelser for flere avganger i motsatt retning. Regiontoget fra Stavanger som skulle ankommet Egersund klokken 05.31, var over 50 minutter forsinket.

Det vil bli ytterlige forsinkelser i morgentrafikken.

Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å rette feilen.