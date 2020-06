Advarer mot masse­smitte på ute­steder

Mye folk på utestedene i Stavanger for tiden, og smittevernoverlegen er ikke helt fornøyd med avstanden mellom dem. Bildet er tatt onsdag kveld. Foto: Anders Minge

Byens utsteder får kommunal hjelp for å unngå at gjestene klynger seg sammen, og at koronasmitten sprer seg igjen.