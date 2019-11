Ryfast: Bare 13 påmeldt til kurs mot tunnelskrekk

Kurset ble forhåndsannonsert allerede i 2017, da Strand kommune arrangerte stort folkemøte.

– Ryfast er på vei, og det blir bra for de fleste. Men vi tar tunnelskrekk på alvor og vil forsøke å skape trygghet og positivitet rundt tunnelen, sa Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og Anne Mathilde Hanstad, medisinskfaglig rådgivende kommuneoverlege i Strand.

Bakgrunnen er at 1–2 av 10 personer enten føler ubehag eller sterkt ubehag ved å kjøre gjennom tunneler, ifølge forskning utført av forskingsinstituttet Sintef. Jo eldre, desto verre er problemet. Ifølge forskerne føler 4 av 10 eldre et sterkt ubehag ved å kjøre i tunnel.

Mange beskriver tunnelangst som at veien snevres inn. De får hjertebank, får ikke puste, blir iskalde på hendene og vil ut så fort som mulig. Tankene kan føre til en angstreaksjon med hjertebank, rask pust, innsnevret syn og kaldsvette.

Sjekker behovet til deltakerne

Ryfast-prosjektet var spent på hvor mange som ville melde seg på kurset og hvor mange busser de ville trenge for å frakte alle ned i tunnelen. Det viste seg å være langt færre enn ventet og én buss er nok.

– Vi er positivt overrasket. Det er bare 13 som har meldt seg på. Behandlerne sjekker ut behovet med hver enkelt. De som bare er skuelystne, vil bli luket ut, opplyser Nina Anita Meling i Statens vegvesen.

Kurset ledes Bjarne Hansen og Kristen Hagen, som begge er psykologspesialister og forskere. De har omfattende erfaring med kurs, behandling og forskning innen angst og frykt.

Buss og tre følgebiler

Før tunnelangst-kurset skal psykologene ha en gjennomgang med mannskaper fra Norsk Folkehjelp, som skal følge etter bussen i tre følgebiler. Selve kurset begynner fredag ettermiddag. Det starter med noe teori og øvelser, før deltakerne får en tilpasset omvisning i den nye tunellen.

«Om dette høres skummelt eller uoverkommelig ut, kan dette kurset være akkurat det som skal til for at du kan bryte mønsteret og overvinne frykten», heter det i kursbeskrivelsen.

– Deltakerne blir delt opp i grupper slik at alle har noen å forholde seg til. Husk at dette ikke er en legetime, bare et kurs, sier Nina Meling.