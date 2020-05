Pøbels «The Lovers» – nå også i The New York Times

Koronabildet av et maskekledd par på Bryne, vekker stadig mer oppsikt. Nå har avisen The New York Times brukt bildet som hovedillustrasjon til en artikkel om koronarelatert gatekunst.

Den anonyme gatekunstneren Pøbels koronaportrett under en jernbanebro på Bryne er nå oppslag i en artikkel om koronakunst i avisen The New York Times. Foto: Geir Sveen

Bildet er signert den anerkjente, men anonyme gatekunstneren Pøbel, som kommer fra Jæren eller Stavanger.

Bildet dukket opp i den sterkt trafikkerte Arne Garborgs vei en natt helgen 14. eller 15. mars. Da hadde Norge nettopp opplevd at hele landet ble nedstengt på grunn av koronapandemien. Illustrasjonen av to lidenskapelige elskende traff tidsånden perfekt.

Ikke bare stoppet trafikken opp fordi bilistene ville ta en nærmere titt på bildet da de kjørte forbi. Folk valfartet for å se det, og for å ta bildet av det med mobilen.

Så havnet bildet også hos Norsk Folkemuseum i Oslo – i samlingen som viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag.

«The lovers» inntar New York Times

Og 1. mai prydet bildet, som i The New York Times har fått tittelen «The lovers», avisens artikkel om street art verden over som er inspirert av koronapandemien. Artikkelens tittel er «Street art confronts the pandemic», og avisen har kommunisert med gatekunstneren om bildet, som er sprayet på.

Ifølge NYT returnerte Pøbel til sitt hjem i Norge i mars, etter å ha reist rundt i Perus jungel. Han kom hjem til et stengt samfunn, og var sjokkert av å se folk gå rundt med ansiktsmasker. Det ga ham ideen til «The lovers», et veggmaleri av et ungt par iført knallblå masker. Han laget en stensil av bildet på papp, før han sprayet det på murveggen.

Viser at det er håp

– Rett over bildet er det en nydelig lampe, som lyser det opp om kvelden, forteller Pøbel.

Bildets tema er håp, sier han.

– Selv om alle går gjennom en hard tid, minner det om at kjærligheten, lidenskapen og medmenneskeligheten fortsatt finnes, sier Pøbel.