Se dagens koronabrif fra SUS

Ukens første pressebrif ved Stavanger universitetssjukehus starter klokken 10 mandag formiddag. Aftenbladet viser den i samarbeid med NRK.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tekniske problemer gjør at bare deler av pressebrifen ble sendt direkte. Vi beklager.

Stavanger Aftenblad oppdaterer denne artikkel forløpende når pressebrifen starter.

Økonomi – og finansdirektør ved SUS, Tor Albert Ersdal, starter pressebrifen med å informere om at SUS nå har to innlagte med koronasmitte, der ingen mottar respiratorbehandling.

– Store økonomiske konsekvenser

Ersdal får spørsmål fra salen om hvilke økonomiske tap sykehuset har hatt som følge av pandemien:

– De økonomiske konsekvensene er store for sykehuset. Vi har mange avlyste konsultasjoner og operasjoner. Det er klar at dette gir et inntektsbortfall for sykehuset, i tillegg til de ekstra kostnadene koronapandemien har gitt, men sammenlignet med de samfunnsøkonomiske er tapet derimot lite, sier Ersdal om SUS’s økonomi.

Tallet på det økonomiske tapet vil Ersdal gi til pressen etter at styret til SUS har blitt orientert.

Jobber med scenarioer

Snorre Eikeland, rådgiver fra analyseavdelingen, forteller om SUS sitt arbeid med en scenariomodell (prognoser). Målet med modellen er å få til et estimat på hvor mange som vil komme inn på sykehuset og hva skjer på sykehuset etter det: Hvor mange trenger intensivbehandling, respirator, og så videre. Slik at sykehuset kan forberede sengekapasitet og andre behov.

Prognosen, eller scenariomodellen, er et tverrfaglig samarbeid mellom Helse Vest, Helse Bergen og Helse Stavanger.

Få smittede sammenliknet med resten av landet

Tallet på hvor mange hver person smitter er viktig i dette arbeidet. Så lenge det tallet holder seg under 1, vil det være mulig å holde samfunnet åpent lenger, forklarer Eikeland.

– Så lenge vil holder smittetallet lavt, jo lenger kan vi ha et åpnere samfunn. Da kan vi også slippe mer opp etter hvert, sier Eikeland.

– Det er relativt få smittede her, sammenlignet med resten av landet. Håpet er at lettelsene i tiltakene ikke vil føre til en økning i antall smittede, sier Eikeland.

Om smittetoppen vil komme i mai, juni, eller juli, kan ikke Eikeland svare på:

– Det er avhengig av hvor raskt spredningen går, hvor mange som blir smittet og hvilke tiltak som settes inn. Vi har sannsynligvis bedre tid enn vi hadde før tiltakene kom.

– Juli vil se bra ut hvis vi fortsatt følger reglene: Vasker hendene, ikke møtes i store grupper, og så videre.

– Smitter innad i familier

Smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe, orienterer om usikkerhetens rundt koronasykdommens utvikling og spredning:

– Vi har tenkt at dette er en mild sykdom for de fleste. Men vi antar at andelen som får symptomer, er større enn andelen av som ikke får symptomer. Vårt inntrykk er at man har kontroll på smitteveien, og ser at korona smitter mest innad i familier og at smitten i befolkningen ikke har vært så stor som man først trodde, sier Kleppe.