Stavanger: Hillevågsturen

Eikeberget er et perfekt sted å nyte nistepakken på fine dager. Foto: John Petter Nordbø

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 7,6 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Visste du at Hillevåg var en del av Bispegården og i kongens eie til 1688? På denne turen kan du tråkke over tidligere kongers grunn, og studere hvordan bydelene har utviklet seg.

Start gjerne ved Hillevåg torg. Videre går du mellom forretningsbygg til du når det mange vil kalle hjertet av Hillevåg, Køhlereiendommen.

Med sine flotte bygninger, fjøs til hundre kyr og vakre hage gjorde eiendommen Hillevåg berømt på 1800-tallet. Hvis noe var riktig storveis på den tiden, tydde folk gjerne til uttrykket «et Hillevåg». Nedgangstider ga Frida tid til å veve, og hennes tepper ble berømte verden over. I huset der hennes mor bodde, «Enkesetet» (nå «Frida Hansens hus» ), kan du oppleve både utstillinger og aktiviteter.

Turen fortsetter du over Hillevågstunellen, og følger gatene opp mot Universitetssykehuset. Ser du litt til siden, kan du få et glimt av naturminnet Vandresteinen. Du passerer Jarlabanen, følger Andrées gate og rusler opp grøntdraget mot Auglend skole.

Pilene viser deg veien til idylliske Vannassen, og sjeldne salamandere kan du se langs bredden av lille Bergåstjern. Brattåsveien og turstier leder deg mot Øvre Sandvikveien og Eikeberget. Om litt kan du gå på kulvert over Hillevågsveien, men enn så lenge tar du omveien ned Gulaksveien og Zetlizveien til Solhøgda.

Spiralbrua over Dobbeltsporet har laget utkikksplass til deg. Utsikten over fjorden lagrer du på minnet, når du vandrer langs Dobbeltsporet mot Sandvikveien. Ved Kvalaberg skole kan du besøke Stavanger skolemuseum, før du går gatelangs og under Hillevågsveien.

Du passerer det godt bevarte gårdshuset «Haugvaldstads minde» og kan ta deg tid til lek på lekeplassen der løa stod. Turen avsluttes forbi Ågesentunet. Du tenker kanskje at turen var litt av «et Hillevåg»?

