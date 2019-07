Norge må kreve at USA stenger leirene, mener SV-politiker

«Jeg måtte skrive til deg. Be deg. Be den norske regjering si fra. Protestere høylydt. Nekte å godta. Kreve at USA umiddelbart stenger disse leirene og forener barna med sine foreldre.» Dette skriver Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV fra Nordland, i brevet til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Bakgrunnen for brevet var Sven Egil Omdals fripenn-kommentar i Aftenbladet 29. juni: Vi må ikke tåle barn i bur.

I innlegget blir det beskrevet hvordan amerikanske myndigheter har samlet barn i store metallbur, under manglende sanitære forhold. Barna har enten blitt separert fra foreldrene sine ved grensen til USA, eller kommet alene fra sør.

Dro hjem fra ferie

Fagerås var på ferie med barna sine da innlegget ble publisert. Da hun leste det, dro hun rett på jobb og skrev et følelsesladet brev til utenriksministeren.

– Det var jo ferie, sol og sommer. Da jeg leste innlegget så jeg tydelig kontraster mellom hva mine barn opplever og hva barn andre steder på jorda opplever, sier hun.

Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

Assosiasjoner til andre verdenskrig

De omtalte barna oppholdes i metallbur og celler som har blitt sammenlignet med tortur-sentre. Legen som omtalte disse har undersøkt 39 av barna. Ingen av dem har tilgang på grunnleggende sanitære hjelpemidler. Alle de undersøkte barna viste tegn på å være traumatisert.

– Man skulle jo trodd barna hadde gjort verdens verste forbrytelse når de blir behandlet på den måten. Det er jo ikke engang de som har gjort noe galt, sier Fagerås.

Metallburene barna oppholdes i, ble av Alexandria Ocasio-Cortez, demokratisk kongressrepresentant fra New York, omtalt som konsentrasjonsleirer.

– Dette gir jo assosiasjoner til andre verdenskrig, som man ikke engang orker å tenke på, sier Fagerås.

Ross D. Franklin / POOL AP

Ønsker et internasjonalt press

Fagerås mener at Norge som ihvertfall tidligere har hatt en stor rolle i internasjonale forhandlinger, burde ta affære i denne saken.

– Vi i Norge må være veldig tydelig på at sånn her behandler vi ikke barn, vi har internasjonale regler om hvordan vi skal behandle flyktninger og krigsfanger. Jeg tenker at ministeren må være kjempetydelig på at dette er noe vi ikke kan godta, sier hun.

Videre sier hun at Norge burde sørge for at disse barna først og fremst får tilgang på nødvendig helsehjelp og etterhvert bli gjenforent med sine egne familier.

– Dette er jo ikke noe Norge kan ta på seg alene, men ministeren burde ta dette opp i FN slik at det blir et internasjonalt press, avslutter Fagerås.