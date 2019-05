Stavanger får penger for å få flere barn i barnehage

I noen områder i de største byene er barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn lav. Derfor får fem bykommuner nå 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak.

– Det er uheldig hvis barn ikke går i barnehage fordi foreldrene ikke har råd eller ikke kjenner godt nok til hva barnehagen er. Vi vet at lavinntektsfamilier og familier med innvandrerbakgrunn benytter barnehage i mindre grad enn andre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Tildelingen går til Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen.

Kommer i tillegg

Satsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekårsforhold. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe, og det er tydelig mål å få flere barn til å gå i barnehagen.

– Pengene til de fem kommunene kommer i tillegg til de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen og få flere til å gå i barnehage, for eksempel 20,5 millioner kroner som ble tildelt til rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage tidligere i år.

– Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer, sier Sanner.

363 barn i Stavanger

Kommunen som får penger bestemmer selv hvilke virkemidler og tiltak de skal gå til. Tilskuddet kan for eksempel brukes til ansettelser eller frikjøp av ansatte til informasjonsarbeid. Åpen barnehage kan også være en god møte- og inkluderingsarena for å få flere foreldre til å velge vanlig barnehage for barna sine etter hvert.

Midlene til rekruttering i utsatte områder er et engangstilskudd. I 2018 var det i de fem kommunene tilsammen 2818 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år som ikke gikk i barnehage. Over halvparten av disse barna var i Oslo kommune. I Stavanger gjelder det 363 barn.