Stavanger kommune bes om å ta en aktiv rolle for datasenter i Time og 8000 nye arbeidsplasser

Sissel Knutsen Hegdal, kommunalråd for Høyre i Stavanger, synes ikke det er rett at en enkelt kommune som Time blir stående alene med ansvar for det som er en betydelig regional satsing, nytt datasenter på Kalberg.

Arbeidsplassene på Kalberg kommer ikke av seg selv. Nå må vi som region løfte i flokk, mener Sissel Knutsen Hegdal (H) Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

– Det er avgjørende at regionen står sammen for å klare et slikt løft, sier Sissel Knutsen Hegdal.

Onsdag sendte hun en interpellasjon til neste formannskapsmøte i Stavanger, der hun ber ordføreren ta snarlig initiativ til at Stavanger sammen med nabokommuner kan få belyst alle de muligheter og utfordringer som kan møte Kalberg som et regionalt prosjekt for utvikling av datasenterindustri.

I tillegg ber hun om at det kommer en sak til formannskapet om hvordan Stavanger kan bidra til å ta en aktiv rolle i videreutvikling av prosjektet.

Vil gripe muligheten

Hun viser til en studie fra Green Mountain og Lyse som sier at en

datasenterklynge på Kalberg vil kunne skape arbeid tilsvarende opp mot 58.000 årsverk over en tiårsperiode, og rundt 8300 faste arbeidsplasser i 2032.

Dermed kan det som nå er en vanlig regulering i Time også bli en sak for Stavanger.

Foto: Viktor Klippen

Næringssjefen i Time, Reidar Hebnes som har drevet fram saken, påpekte tidlig at det dreier seg om dimensjoner som kan være vanskelig å forstå, og siktet til alle de nye jobbene.

-Kom på var vakt

– Men denne muligheten er kommet på vår vakt. Nå er det vår kommune og våre politikere som skal ta regien for det som kan bli en stor sak for hele regionen, slo han fast.

Siden har Time gjennom en ny kommunedelplan prøvd å legge til rette for datasenter og kraftkrevende industri på Kalberg, der Statnett nå bygger regionens nye strømbase og der tre motorveier for strøm vil møtes.

9. juni blir det et avgjørende møte i Time formannskap om opplegget, og 2. juni blir Kalberg også tema for Stavanger formannskap, eventuelt kommunalutvalget som er næringspolitisk utvalg.

Kalberg ligger best an

– Det er nå svært viktig å klargjøre regionens og fylkets posisjoner overfor Kalberg, skriver kommunalråd Sissel Knutsen Hegdal i interpellasjonen.

Hun viser til at Stavanger allerede har et etablert miljø for drift av datasenter gjennom Green Mountain på Rennesøy. Rogaland har også et allerede tilrettelagt område for etablering av større datasenter i Haugaland Næringspark i Gismarvik, Tysvær.

Tilgangen på kraft er avgjørende for når stedene kan være operative – Kalberg kan være klar fra 2023 når Statnetts store transformatorstasjon står ferdig, Haugaland vil trolig ha på plass nye kraftlinjer i 2026.

– Rogaland har nå en mulighet for å skape et betydelig antall nye industriarbeidsplasser de neste ti årene. Kalberg ligger best an i tid, heter det i interpellasjonen.