Vindkraft: Hyttefolket i Sirdal krever også å bli hørt

– I Øvre Sirdal er det langt flere hyttefolk enn fastboende. Derfor har rundt 50 velforeninger gått sammen om en felles høringsuttalelse mot videre utbygging, sier Karl Johnny Braut i Nei til Vindkraft i Sirdal og Lund.

En felles høringsuttalelse til NVEs forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» er sendt fra rundt 50 hyttevelforeninger i Sirdal kommune (Vest-Agder), som organiserer de fleste av de over 4000 hyttene i kommunen. Høringsuttalelsen er laget av aksjonsgruppen Nei til vindkraft i Sirdal og Lund, med tilslutning av alle velforeningene.

Hunnedalen Velforening i Gjesdal kommune (Rogaland), som representerer rundt 400 hytter, har sendt en tilsvarende høringsuttalelse.

NVE Kart

– Viktigste snø- og fjellområde for Rogaland

Konklusjonen, etter en svært omfattende og detaljert argumentasjon, er at store deler av NVEs område 13, «Vest-Agder og Rogaland», ikke egner seg for vindkraft, og må tas ut av NVE ́s nasjonale ramme. Både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen Rogaland har argumentert for det samme i sine høringsuttalelser.

Høringsfristen for NVEs forslag gikk ut 1. oktober.

Fredrik Refvem

I Sirdals høringssvar fokuseres det spesielt på områdene som grenser til hyttebyen. Det påpekes blant annet at dette er et svært viktig natur- og friluftsområde for innbyggerne i Stavanger og Sandnes, som bare ligger en drøy times kjøretur unna, og er det mest snørike og nærliggende fjellområdet for beboere i regionen. Velforeningene ønsker også å forhindre at det blir gitt konsesjon til den planlagte vindkraftutbyggingen i Bergeheia (kart).

– Ny kamp om Gilja

Hunnedalen velforening, som representerer rundt 400 hytter, ber i sin høringsuttalelse også om at allerede tildelte, men ikke utbygde konsesjoner, blir konsekvensutredet på nytt. Dette gjelder for eksempel Gilja, som også er en del av område 13.

Uttalelsene fra velforeningene i begge fylkene legger også vekt på den komplekse topografien med mye ulendt terreng, myrlandskap og vann, som vil kreve ekstra store naturinngrep og anleggsområder.