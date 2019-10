Lørdagsnatten: Ran, skadeverk og pirattaxi

Sør-Vest politidistrikt fikk melding om ranet i 2-tiden natt til søndag. Mannen sier han hadde blitt ranet for både penger og flere telefoner i Sandvedparken i Sandnes. Han har forklart til politiet at tre personer var involvert i ranet, men kan ikke gi noen identifiserende beskrivelse dem.

Politiet rykket ut og sjekket området i Sandvedparken der fornærmede sier at ranet fant sted. Etter å ha tatt mannens forklaring, ble han sendt til legevakt for sjekk. Sak er opprettet.

Rundt midnatt ble det meldt om ordensforstyrrelse å en bar på Nærbø. En person hadde blitt slått ned, og vektere hadde kontroll på situasjonen. Politiet dro til stedet og avhørte fornærmede. Den mistenkte hadde forlatt stedet, men politiet kjenner vedkommendes identitet. Sak er opprettet.

I 01.00-tiden ble en 24 år gammel mann anmeldt for mistanke om pirattaxikjøring i Stavanger. Bilen hans ble avskiltet på stedet, og sak er opprettet.

I 03.00-tiden fikk politiet melding fra Buggelandstunet i Sandnes om en kvinne som begikk skadeverk i nabolaget. Politiet dro til stedet og fikk kontroll på kvinnen. De avhørte også vitner på stedet. Kvinnen er anmeldt for å ha knust en utelampe, og for å ha stjålet gjenstander fra to forskjellige adresser.

Omtrent samtidig ble politiet kontaktet av en mann i Sandnes som blødde fra nesen. Han forklarte at skaden var et resultat av at han hadde blitt skallet ned inne på et utested i byen. Mannen ble kjørt til legevakt, og politiet oppretter sak.