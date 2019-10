Arne Viste reagerer på Økokrim-angrep

Spesialetterforsker Ida Johanne Sivertsen i Økokrim forteller om det økonomiske i Vistes arbeidsformidling for utlendinger uten arbeids- eller oppholdstillatelse via Plog AS.

Tiltalen tar utgangspunkt i 29 arbeidstakere. Politiets utlendingsenhet mener 28 av disse 29 er returnerbare og at Vistes virksomhet undergraver hele asyl- og oppholdssystemet.

Viste mener det er en menneske- og grunnlovsrettighet - for alle - å få jobbe.

Økokrim kaster ut summer. I underkant av 760.000 kroner går fra Plog AS til Vistes personlige boligkredittkonto.

Det er uklart for Sivertsen hva dette egentlig er. Overføringer? Lønn? Utbytte? Uten regnskap er det vanskelig å konkludere. Dommeren får selv lese mellom linjene.

– Fryktelig mye penger

Rart at det ikke er ført regnskap? spør aktor. Ja, bekrefter spesialetterforskeren.

Viste har ikke ordet og får ikke påpekt at politiet tok beslag i regnskapet som Viste først fikk ut for tre uker siden, ifølge Viste.

En overføring til Viste på 1,4 millioner blir også nevnt av Økokrim. Aktor minner om at 1,4 millioner ble overført fra Plog AS til Mennesker i limbo. Viste fortalte mandag at Skatteetaten ikke ville ha disse pengene og at han ikke ønsket et urettmessig konkurransefortrinn.

Viste forklarte også at han har satt av skyldig skatter og avgifter for 2,5 millioner – som politiet har tatt beslag i – pluss 500.000 kroner. Totalt har Viste utbetalt cirka 8,5 millioner kroner i feriepenger og lønn til ansatte, ifølge Viste.

Uoversiktligheten gjør det uansett vanskelig for kontrollmyndigheter å finne ut hva som har skjedd, sier spesialetterforskeren. Og «det går fryktelig mye penger over til tiltalte», mener Økokrim.

Jobbet for oljå

Oppsettet til Økokrim viser ikke at Viste har leid seg ut som konsulent til et oljeselskap fra Plog AS og hentet inntekter derfra. Oppsettet skiller ikke på Viste-oppdrag for oljå eller utleie av utlendinger.

Viste sier regnskapet er forsinket på grunn av politibeslaget, men spesialetterforskeren svarer ikke på om det er rimelig å forvente at Viste skulle ferdigstille et regnskap etter at politiet hadde tatt beslag i det.

Hun vedgår at det ikke er mulig å rapportere lønn hvis ansatte ikke har lovlig opphold i Norge. Hun vedgår også at det, så vidt hun bekjent, ikke er mulig for disse å opprette bankkonti andre plasser.

Dommeren har plukket opp at Viste mener hele greia er et underskuddsprosjekt. Viste nikker og lover å rydde unna all tvil senere med tall og alt.

– Jeg er litt bekymret over at det presenteres som overskudd fra ulovlig virksomhet. Det er jo min lønn fra ærlig og redelig arbeid som konsulent i oljen. Det blir veldig feil, sier Viste til dommeren.

Viste mener Økokrims har lagt fram noe for å sverte og så tvil.

Geir Søndeland

– Taktisk

– Opplever du en taktikk fra motparten om å insinuere at du har underslått penger?

– Ja, de sier det ikke direkte, men jeg opplever det sånn, sier Viste.

Politijurist, Hans Petter Pedersen Skurdal, svarer at utbyttet ikke blir mindre ulovlig av om man har regnskap eller ei.

– Pengene som utlendingene har tjent eller generert som følge av arbeidet som er ulovlig, skulle aldri vært generert. Utbyttet av en straffbar handling skal inndras etter loven, sier aktoren.

– Hjelper det ikke at Viste sier han hadde en pengepott han ville gi tilbake til staten?

– Dette er uansett et straffbart utbytte, sier Skurdal, som legger til at Plog AS også tar et påslag for arbeiderne de formidler.

– Så langt virker det som at Viste samtykker i kravet om inndragelse. Spørsmålet er hvor mye, sier han.