Kan bruke strøm fra elbilen til å varme opp boligen

I løpet av noen år er det mulig at alle med elbil kan bruke strøm fra batteriet på bilen til å ta ned strømtoppene i boligen. Nye tariffer for nettleie i fremtiden kan gjøre det gunstig å bruke toveis lader, for å få lavere strømregning.