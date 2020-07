Koronaen lurer fremdeles – her er oversikt over situasjonen

I Norge er smittetallet lavt, men det dukker stadig opp nye lokale utbrudd. – Det er en god påminnelse, mener smittevernoverlege.

– En viss oppblomstring av smitte i sommermånedene er forventet og er en god påminnelse om at vi har en pågående pandemi, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Jon Sundal. Foto: Carina Johansen

– En viss oppblomstring av smitte i sommermånedene var forventet og er en god påminnelse om at vi har en pågående pandemi. Avstand, håndvask og andre tiltak for å hindre smitte gjelder fortsatt, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Jon Sundal.

Smittevernoverlege Jon Sundal forteller om økt testaktivitet forrige uke, hvor 1700 koronaprøver ble analysert ved laboratoriet til sykehuset. Seks av disse prøvene var positive. – Vi har god kontroll på disse, sier Sundal. Foto: Carina Johansen

Seks nye tilfeller

Etter at karantenebestemmelsene ved innreise ble endret fra 15. juli, har det vært en økning i andelen tilfeller som er smittet i utlandet i Norge. Det er også tilfellet for Rogaland, hvor alle smittetilfellene den siste tiden har vært importert, enten fra andre steder i landet eller utlandet.

– Forrige uke ble det påvist seks nye smittetilfeller på vårt laboratorium. Disse er knyttet til reise. Det er ikke uvanlig at personer kommer til regionen på reise eller for arbeid, blir syke etter de har ankommet og tester seg, sier Sundal.

De positive prøvene skal ha kommet fra flere kommuner i regionen, men ingen av de smittede skal ha bostedsadresse i Rogaland.

– Vi har kontroll på alle de nye smittetilfellene og ingen nærkontakter har så langt testet positivt.

Lokale utbrudd

I Haugesund og Karmøy ble det registrert fem nye koronatilfeller i juli etter at en ung person hadde vært i kontakt med en utenlandsk arbeider. Kommunene begynte raskt med smittesporing og testing, og fikk kontroll på situasjonen.

I Vindafjord testet en person positivt for covid-19 i forbindelse med reise 10. juli. Vedkommende hadde ikke bostedsadresse i kommunen.

Det har også vært lokale utbrudd andre steder i Norge. Blant annet i Moss, hvor 21 personer er smittet de siste 14 dagene. Det gjør Moss til den eneste kommunen i Norge med en stigende smittetrend, ifølge tall fra VG. Tallene viser videre at Trondheim, Bergen, Lillestrøm, Fredrikstad og Rælingen er byer som har hatt små lokale utbrudd de siste to ukene.

– Er du bekymret for lokale utbrudd i vår region?

– Det er forventet lokale utbrudd, men jeg er ikke bekymret. Jeg er sikker på at vi skal klare å spore de nye tilfellene som kommer, slik at vi kan ha god kontroll på situasjonen. Det forutsetter så klart at befolkningen følger smittevernreglene og oppsøker helsetjenesten ved symptomer. Det er opp til oss hvordan vi ønsker å ha det, sier smittevernoverlegen.

Smittetall kommuner i Rogaland, juli:

Vindafjord: En person testet positivt 10. juli i forbindelse med reise. Den smittede hadde ikke bostedsadresse i kommunen.

Haugesund: En person testet positivt 11. juli etter å ha vært i kontakt med en utenlandsk arbeider. Ytterligere to personer i kommunen testet positivt i forbindelse med det første smittetilfellet.

Karmøy: To personer testet positivt for covid-19 etter å ha vært i kontakt med den smittede i Haugesund.

Time: En person testet positivt i Time kommune i forbindelse med reise i Norge.

Smittevernoverlege Jon Sundal og klinikksjef ved mottaksklinikken Erna Harboe under pressekonferanse på Stavanger universitetssjukehus (SUS) fredag, i forbindelse med at en medarbeider på sykehuset testet positivt for koronaviruset. Foto: Carina Johansen

Ansatt på sykehuset smittet

Fredag 24. juli ble det kjent at en ansatt ved Stavanger univeristetssjukehus (SUS) hadde testet positivt for koronaviruset. SUS sier at den smittede medarbeideren ikke har vært i utlandet. De vet foreløpig ikke hvor vedkommende har blitt smittet.

Som følge av det positive smittetilfellet ble 18 andre medarbeidere og 10 pasienter satt i karantene. Personen som har fått påvist smitte har ikke vært i kontakt med andre ansatte etter å ha fått symptomer på korona.

Den smittede medarbeideren på SUS har ikke vært i på reise, og skal ha fulgt alle smittevernsnegler og -retningslinjer.

– Alle som ble satt i karantene ble testet før helgen og alle prøvene kom tilbake negative. Nå vil de testes igjen på dag sju, så får vi se hva de prøvene viser, sier Sundal.

– Vet dere hvor smitten kommer fra?

– Foreløpig har vi ikke noen klar sporingsvei. Vi venter på flere tester.

Få innlagte

Antall ukentlige sykehusinnleggelser og innleggelser i intensivavdeling er fremdeles lav. I alt sju personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Dette er en økning på fire pasienter fra søndag. Én pasient får behandling i respirator, viser de siste oppdaterte tallene til Helsedirektoratet. Alle er innlagt på sykehus i Helse Sør-Øst.

Ingen pasienter har vært innlagt på SUS som følge av koronaviruset siden 2. juli. Pasienten skal ha testet positivt for covid-19 på sykehusets luftveismottak og trengte ikke intensivbehandling eller respirator. Dette var den første koronapasienten som var innlagt siden 18. april.

Totalt har 975 personer fått behandling på sykehus – 52 av disse ved SUS.

Siden 18. april har kun to personer vært innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) som følge av koronaviruset. Foto: Jan Inge Haga

Nøkkeltall Stavanger universitetssjukehus

Tall oppdatert mandag 27. juli klokken 15:

Antall innlagte pasienter med covid-19: 0

Antall innlagte pasienter med covid-19 som mottar respiratorbehandling: 0

Antall dødsfall på SUS som følge av covid-19: 4

Antall smittede medarbeidere siden 1. mars: 10

Antall medarbeidere i karantene nå: 16

Kilde: Helse Stavanger

Lavt smittetall i Norge

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) mandag viser at det var registrert 9.125 koronatilfeller i Norge. De siste to dagene har det vært en økningen på 25 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

Smittetallet, det vil si hvor mange en smittet person smitter videre, beregnes til å være under én. FHI tok i bruk en ny metode for å beregne smittetallet 1. juli, men et lavt antall registrerte smittede gjør beregningene usikre. Fra 20. april 2020 og inntil utgangen av juni var smittetallet estimert til 0,7, melder NTB.

– Når smittetallet er under 1, antyder tallet at vi ikke har en økende smitte i befolkningen. R under 1 vil si at hver person som er smittet vil smitte færre enn en person, sier Tor Albert Ersdal, økonomi- og finansdirektør ved SUS.

Tor Albert Ersdal er økonomi- og finansdirektør ved Stavanger universitetssjukehus. Han forteller at smittetallet trolig er lavt i regionen, som følge av få innleggelser og få nye smittetilfeller. Foto: Pål Christensen

I Rogaland er det ikke nok data til å beregne hva det eksakte smittetallet er nå.

– Antallet som tester positivt i regionen og antall innlagte på sykehuset er en god indikasjon på hva smittetallet er. Det er god grunn til å tro at smittetallet fortsatt ligger godt under 1 i regionen. Det er veldig positivt, sier Ersdal.

– Vi er spente på hvordan smittetallet vil utvikle seg når folk kommer tilbake fra reise.

Nøkkeltall – Norge

Totalt antall i Norge fra og med februar 2020. Tallene er hentet mandag 27. juli:

Testet: 427.651 personer var fram til søndag testet for koronavirus i Norge. 8.747 av de har testet positivt, altså 2,1 personer per 100 testede.

Meldte tilfeller : 9.125. Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var søndag 45 år. Det er 4.546 menn som har fått påvist smitte, og 4.579 kvinner.

Innlagt på sykehus: Tilsammen har 973 personer vært innlagt på sykehus med covid-19.

Innlagt på intensiven: I alt 227 pasienter hadde fram til søndag vært innlagt på intensivenhet.

Døde: 255. Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er kvinner. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB.

Ny smittebølge?

En ny, global oversikt som er laget av den britiske kringkasteren BBC, viser at stadig flere land kan oppleve en andre bølge av koronasmitte. Blant disse landene er Spania, Israel, Australia og Japan.

Det er dette som er bakgrunnen for at reiserådene for Spania ble reversert, og karantenebestemmelser gjeninnført for nordmenn som har valgt å feriere i Spania.

– Vi ser hvor raskt situasjonen kan endre seg i ulike land, slik som i Spania som ble rødt igjen. I tillegg ser vi pågående utbrudd i områder i Belgia og Tyskland, sier Sundal.

– Tyder dette på en ny smittebølge i flere land og kan det bli tilfellet i Norge også?

– Om det blir en ny smittebølge er for tidlig å si, men myndighetene i flere land jobber for å unngå nettopp det. Vi må regne med at det vil komme flere smittetilfeller og eventuelle lokale utbrudd så lenge reiseaktiviteten er høy.

I USA er nå rundt 4.3 millioner mennesker smittet med koronaviruset. Arizona, California og Texas er noen av de hardest rammede statene. Foto: Callaghan O'Hare / X06650

Økning i verden

Landene som er hardest rammet av koronaviruset i verden er USA med 4.315.709 smittede og 149.398 døde og Brasil med 2.396.434 smittede og 85.496 døde.

På verdensbasis har 16.205.467 personer fordelt på 213 land og territorier fått påvist smitte av koronaviruset. 648.476 av de registrere smittede er døde. Det utgjør rundt 4 prosent.

Passasjerer på hovedtogstasjonen i Rio de Janeiro 26. juni i år. Brasil er svært hardt rammet av koronaviruset med nært 2,5 millioner smittede. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall:

USA: 4.315.709 smittet, 149.398 døde

Brasil: 2.396.434 smittet, 86.496 døde

Storbritannia: 298.681 smittet, 45.738 døde

Mexico: 385.036 smittet, 43.374 døde

Italia: 245.864 smittet, 35.102 døde

India: 1.387.481 smittet, 32.119 døde

Frankrike: 180.528 smittet, 30.192 døde

Spania: 319.501 smittet, 28.432 døde

Peru: 379.884 smittet, 18.030 døde

Iran: 288.839 smittet, 15.484 døde

Russland: 806.720 smittet, 13.192 døde

Belgia: 65.727 smittet, 9.821 døde

Tyskland: 206.332 smittet, 9.202 døde

Chile: 343.592 smittet, 9.020 døde

Canada: 113.556 smittet, 8.885 døde

Colombia: 240.795 smittet, 8.269 døde

Sør-Afrika: 434.200 smittet, 6.655 døde

Nederland: 52.732 smittet, 6.139 døde

Pakistan: 273.113 smittet, 5.822 døde

Sverige: 78.997 smittet, 5.697 døde

Tyrkia: 225.173 smittet, 5.596 døde

I Norge er 9.111 smittet (255 døde), i Danmark er 13.438 smittet (613 døde), i Finland er 7.388 smittet (329 døde) og på Island 1.843 smittet (10 døde)

Kilde: Worldometer, FHI, NTB

Helsepersonell tar koronaprøver av bilister i Denver, USA. Foto: David Zalubowski / AP