Se video fra Hundvågtunnelen: Her står bilen i fyr og flamme

Dramatisk overvåkingsvideo viser bilbrannen i Hundvågtunnelen.

Tor Inge Jøssang Journalist

– Her ser man hvor mye sikrere en to-løpstunnel er. Både varsling, tunnelstenging, brannventilasjonen og måten VTS i Bergen håndterte brannen på viser at sikkerhetssystemet fungerer 100 prosent. Og de som var i tunnelen håndterte situasjonen på forbilledlig vis. Dette viser at brukerne har lært å håndtere en brann i tunnelen, sier Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Aftenbladet har fått tilgang til en redigert versjon. Her kan man se bilen stoppe. Røyken velter ut. To andre bilister kommer til og prøver å slukke.

– Brannventilasjonen fungerte 100 prosent. Man kunne stå bak bilen uten at det var sjenerende, for røyken gikk kun en vei. Så kommer brannvesenet og slukker. Så kommer bergingsbilen og fjerner kjøretøyet. Seinere kommer driftsentreprenøren og tar ned det ødelagte skiltet. Etter tre timer åpner tunnelen igjen. Hele operasjonen er rett og slett imponerende. Og det viser hvor viktig det er at brannvesenet har trent på slike situasjoner, sier Ellingsen.

Brann- og redningssjefen Nils-Erik Haagenrud ferierer, men har fulgt med på bilbrannen gjennom interne e-poster og via Aftenbladets dekning.

- Dette viser hvor viktig det er med kort innsatstid. Vi er raskt på i Hundvågtunnelen fra brannstasjonen og har særdeles dyktige og godt trente ansatte. Dette har vi hatt stort fokus på i forbindelse med åpningen av Ryfast, sier Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning.