Nytt smitteutbrudd i Haugesund har spredt seg til flere kommuner

Det nye smitteutbruddet i Haugesund har spredd seg til nabokommunen Sveio og Askøy. Foto: Geir Sveen

Etter at et ektepar testet positivt for koronaviruset i Haugesund tidligere denne uken, har ytterligere 16 smittetilfeller dukket opp.