Høyre lover ikke gull, men grønne skoger

– Det var et sjokk å få høre om dette, og at de store trærne kommer til å dø. Se, så fin skogen er. Det er forferdelig trist at 115 års historie blir rammet på denne måten. Dette naturområdet er viktig for Våland, men også for hele byen, sier Kristen Høyer Mathiassen.

Barndommens skog

Mathiassen er Høyres fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU).

Nora Skilbrei er oppvokst like i nærheten av Vålandskogen, og mener skogen kanskje er bydelens aller fremste identitetsmarkør.

– Jeg har mange gode minner fra skogen opp gjennom barndommen. Det var her vi lekte, det var her det var grillfester, det var hit vi dro på tur i SFO. Jeg synes det var en trist beskjed å få at trærne er blitt syke. Men når det først skjer, må vi sørge for at også den nye skogen blir et sted bydelen kan være stolt av, sier Skilbrei, som er en av Unge Høyres kandidater på Høyres liste til kommunevalget i høst.

-Plant et tre

Tormod W. Losnedal er rådgiver for partiets bystyregruppe.

– Vi er krystallklare på at det her fortsatt skal være skog, men er åpne for at det kan gjøres små tilpasninger. Vi ønsker selvsagt å koble situasjonen i Vålandskogen til vårt pågående initiativ om treplanting generelt i kommunen. I tillegg til å bevare og forbedre friområdene, vet vi at det ikke finnes billigere klimatiltak enn å plante trær, sier han.

Høyre ser for seg å utfordre lokalmiljøet, ikke minst skoler og barnehager, til å gjøre en innsats innen skogplanting. Det vil i tilfelle være en historie som gjentar seg. De som plantet dagens bøkeskog på Våland i 1905–06, kan gjerne ha vært tippoldefar eller tippoldemor til de som går på Våland skole i dag.

Skogvokter neste?

Og hvis Høyre får det som de vil i årets budsjettbehandling, som partiet har hatt for vane de siste 24 årene, blir det også bevilget penger til en egen skogvokterstilling for Stavanger. Han eller hun vil blant annet få jobben med å veilede en ny generasjon med unge skogplantere.

Det blir uansett viktig å få med seg så mange som mulig av bydelens gode krefter når skogen skal plantes på ny.

– For eksempel bør Mablis-festivalen også involveres i arbeidet, mener Losnedal.

Politikerne avventer nå den endelige rapporten fra Nibio om hvordan de syke trærne skal fases ut og erstattes med nye. Det er alt på det rene at det ikke blir plantet ny bøk , og at den spesielle bøkeskogen dermed synger på siste verset. Nye typer trær må inn, og det er neppe noe dristig tips å sette pengene på eik.

– Vi vil ha skog her, men når et sentrumsnært område må planlegges på nytt, kan det være en mulighet til å se på området på nytt. Det er ikke sikkert at stier og lekeplasser og andre funksjoner skal ligge akkurat der de ligger i dag, sier Kristen Høyer Mathiassen.

Stavanger Høyre har lanserte et storstilt planteprosjekt, som blant annet omfatter Sørmarka og områdene ved Stokkavatnet og Vannassen. Særlig i Sørmarka skal blant annet den utskjelte sitkagrana vekk, og erstattes av 220.000 nye eiketrær.