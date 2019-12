Cruiseskip er uønsket i Lysefjorden

– Vi har stort trykk fra næringen, men ønsker ikke cruiseskip i Lysefjorden, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Lysefjorden Utvikling og Stiftelsen Preikestolen.

Et cruiseskip passerer Flørli. I framtiden er målet at bare nullutslippsfartøy skal gå på Lysefjorden. Foto: Tor Inge Jøssang

Stortinget har vedtatt et krav om nullutslipp fra turistskip- og ferjer i verdensarvfjordene senest i 2026.

– Geiranger og Nerøyfjorden blir stengt. Derfor har vi stort trykk fra cruisenæringen, som ser seg om etter andre fjorder. Det er ikke å legge skjul på. Men vi tror nullutslippsreglene blir innført i store deler av Fjord-Norge. Ellers vil bare trafikken forflytte seg til andre fjorder, sier Helge Kjellevold.

Han leder utviklingsselskapet for Lysefjorden, som allerede har som målsetting at all båttrafikk skal bli bærekraftig og uten utslipp.

Ny elektrisk katamaran

Rødne Trafikk AS bygger en elektrisk katamaran som fra april skal gå lydløst i Lysefjorden og Ryfylke.

– Vi vil heller at turistene skal over på mindre elektriske hurtigbåter, for dette skaper større verdier lokalt enn om cruiseskipene går inn og ut fjorden. Det er denne strategien som nå gjør at Rødne kan kjøpe ny båt og Rogaland dermed ligger helt i front av teknologiutviklingen, sier daglig leder Helge Kjellevold.

Lysefjorden Utvikling og Kolumbus jobber også for å realisere en elektrisk ferje med helårsdrift på Lysefjorden. Beslutningene og anbudsrunden skal kjøres i 2020.

– Målet vårt er at Lysefjorden skal bli utslippsfri. Nå starter det med Rødne. Målet er å komme etter med turistferja og andre båter, sier Magne Audun Kloster.

Han er styreleder i Lysefjorden Utvikling. Fra nyttår innlemmes Forsand kommune i Sandnes. Dermed får Sandnes en nøkkelrolle i utviklingen av turistdestinasjonen. Sammen med Strand kommune som overtar Preikstol-området. Helge Kjellevold leder begge organisasjonene som tilrettelegger for reiselivsnæringen.

Nye investeringer

– Vi investerer 10–12 millioner kroner i Lysefjord-området det kommende året, opplyser Kjellevold.

I Preikestol-området er det omlegging av startpunktet og ny sti over ei myr som vil koste mest. Totalt er det snakk om investeringer for 5–6 millioner kroner.

Om lag like mye skal brukes på Kjerag og Flørli i regi av Lysefjorden Utvikling. Blant annet planlegges det et opplegg med bommer på parkeringsplassen for Kjerag, slik at avgiftene kreves inn automatisk og de ansatte kan være turistverter framfor parkeringsvakter.

– Lysefjorden rundt blir et hovedprosjekt i årene som kommer. Vi skal lage en helhetlig sti-plan, med nye rundturer, kanskje bygge nye kaier, sier Kjellevold.

Handlingsplanen de kommende tre årene har enda flere punkt for selskapene.

Trafikkteller på Kjerag, for å få sikre turistall.

Nytt velkomstsenter på Kjerag.

Nytt transport-tilbud mellom Lysebotn og Øygardstøl, hvor stien til Kjerag starter.

Samarbeid med Avinor for å stimulere til at flyreisende som skal til

Lysefjorden leier elektrisk bil og ikke fossil.

Restaurere bygningsmassen i Flørli.

Ny skiltprofil hvis Kjerag blir sertifisert som Nasjonal Turiststi.

Flørlitrappene rustes opp. De skal sikres, bygninger skal restaureres, og nye fotopunkt opparbeides.

Helårlig turistkontor på Preikestolen.

Ny områdeplan for Preikestolen.

Digitalt informasjonssenter for Preikestolen.

