4500 unge har fått penger for å dele naken-selfie

Eksempel på hvordan unger chatter på sosiale medier mens voksne er på jobb eller driver med andre ting. Foto: Politiet

Foreldre som ikke vet hva Yolo, Tiktok eller Tellonym er, bør snarest lære det. Sjansen for at ungene dine er der, er nemlig stor. 4500 unge under 18 har allerede fått penger for å dele nakenbilder av seg selv, viser en fersk rapport.