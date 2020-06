Kongeparken inviterer familier på overnatting i parken

Da hotell Residence i Sandnes bestemte seg for å holde stengt i sommer, måtte Kongeparken snu deg rundt for å finne et nytt overnattingstilbud.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kongeparken må tenke nytt på grunn av koronakrisen. Det ble til teltplass inne i parken. Foto: Kongeparken

Julie Teresa Olsen Journalist

Mange av gjestene i Kongeparken har pleid å overnatte på Hotel Residence i Sandnes, så da toppledelsen i Choice-kjeden bestemte at hotellet forblir stengt frem til 10. august, fikk Kongeparken er utfordring.

Løsningen ble å tilby egen overnatting inne i parken. Kongeparken tilbyr «glamping», en slags luksuriøs, teltferie.

– Vi kunne solgt flere familiepakker dersom vi hadde hatt bedre hotellkapasitet. Men nå tilbyr vi et enda kulere alternativ der du får oppleve parken på en helt ny måte. Dagen starter med å mate dyrene i Gråtassland. I tillegg får familien oppleve parken etter stengetid, sier Therese Oddsen i Kongeparken.

Kongeparken har laget sin egen Brumlecamp som består av 13 familietelt med plass til opptil 4 personer. Alle teltene er utstyrt med teltmadrasser, strøm, campinglampe og oppvarming. Det er også egen grillplass utenfor hvert telt.

Kongeparken åpnet igjen 1. juni. Foto: Carina Johansen

Åpner for 2000 daglige gjester

Kongeparken åpnet igjen 1. juni. Parken har tredoblet salget av feriepakker når du ser året sett under ett, ifølge Oddsen.

Parken åpnet først med en kapasitet på 1500 gjester av hensyn til smittevern. Kapasiteten har økt til 2000. Alle gjester må bestille billetter i forkant.

– Antall gjester varierer, men vi har vært utsolgt flere dager, sier Oddsen.

Publisert: Publisert: 23. juni 2020 14:31