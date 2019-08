Statens vegvesen dro inn 23.000 på E39-kontroll

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen var det 24 kjøretøy som ble kontrollert. Av disse fikk fem kjøretøy kjøreforbud for dårlig sikring av last, mens tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av overlast. I tillegg fikk et kjøretøy bruksforbud på grunn av manglende merking av utstikkende gods.

Også bobiler ble kontrollert under tirsdagens kontroll. Det førte til at to bobiler fikk bruksforbud på grunn av overlast, mens en fikk skriftlig mangel for dekk.

Ifølge pressmeldingen fra Vegvesenet ble det utstedt følgene bøter: Ett dekkgebyr (750 kr), tre overlastgebyr (6500 kr, 2900 kr, 4700 kr) og ett bombrikkegebyr (8000 kr). Totalt dro Statens vegvesen inn 22.850 kroner i løpet av kontrollen.

I meldingen fra Vegvesenet står det også at det ble gitt en skriftlig mangel for feil ved hjulskjerming, mens ett vogntog ble rapportert til skatteetaten på grunn feil med vektårsavgift for å trekke tilhenger. I tillegg ble en en heisekran rapportert til arbeidstilsynet. Her var godkjennelsen gått ut for to år siden.

