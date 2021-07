Denne illustrasjonen viser fremtidens område ved hovedinngangen. Parkeringsplasser er byttet ut med boltreplass for dyrene på savannen, og utvidelse av Safaricampen. Nærmest til venstre ses et konferansesenter inntil hotellet, ny inngang og servicesenter. I bakgrunnen til venstre et parkeringshus med 328 plasser som en skjerm mot E 18. Svensson Arkitekter AS