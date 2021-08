Svindelen av Ganddal skolekorps: Tre menn pågrepet

Tre menn bosatt i Lofoten eller Oslo er pågrepet for å ha svindlet flere lag og foreninger, blant annet Ganddal skolekorps.

– Nordland politidistrikt har de siste ukene samarbeidet med Sør-Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt i etterforskning av to såkalte CEO-bedragerier, hvor lag og foreninger via epost er lurt til å utbetale til dels store summer til det de tror er betaling for utstyr. Som følge av etterforskningen ble det 3. august gjennomført pågripelse av tre personer bosatt i Lofoten og Oslo. Det ble gjennomført ransaking på de ulike adressene, og gjennomført avhør, skriver politiet i en pressemelding.

En av foreningene som er fornærmet i disse sakene er Ganddal skolekorps. Sammen med de involverte bankene har politiet klart å fryse pengesummer som tilsvarer beløpene foreningene er svindlet for.

Svært glad korpsleder

Da Aftenbladet ringte korpsleder Odd Magne Vea torsdag ettermiddag, hadde han ikke blitt informert om at noen var pågrepet for svindelen.

– Men vi har tidliger fått beskjed om at politiet har sikret pengesummer, slik at vi i det minste får igjen noen av pengene, sier Vea.

Som synes det er svært gledelig at politiet nå har pågrepet personer for svindelen.

– Dette viser også hvor viktig det er å stå frem og fortelle historien om hvordan en ble svindlet. Hadde ikke kasserer Cathrine Furenes våget det, hadde nok ikke saken fått så stor oppmerksomhet, sier Vea.

– Sjekk e-postadressene

Politiet har gjennom etterforskningen avdekket flere andre bedragerisaker i Norge som kan knyttes til samme avsender. Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra leder om betaling av regning for innkjøpt utstyr. Politiet er av den klare oppfatning av at dette er alvorlig organisert kriminalitet som rammer foreninger som er basert på frivillig innsats.

– Politiet ber om at lag og foreninger er årvåkne og sjekker hvilken epost-adresse som er avsender ved henvendelser om utbetaling av penger. Det bør også innarbeides rutiner der man tar en telefon til den henvendelsen skal komme fra for å få bekreftet utbetalingen, sier etterforskningsleder Ingar Brun i Nordland politidistrikt

