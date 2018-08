Sola Høyre har fått ny ordførerkandidat

Janne Stangeland Rege innstilles som Sola Høyres ordførerkandidat

Sola Høyres nominasjonskomite innstiller enstemmig Janne Stangeland Rege som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2019.

Etter at nåværende ordfører Ole Ueland ble nominert som Høyres fylkes-ordførerkandidat har det vært arbeidet med å finne ny ordførerkandidat i Sola.

- Vi er glade for at Janne Stangeland Rege har takket ja til å stille som vår toppkandidat i Sola, hun har mange egenskaper som vil gjøre henne til en god ordfører i kommunen, sier Tor Kåre Jordbrekk, leder i nominasjonskomiteen i en melding.

Pål Christensen

Janne Stangeland Rege

Janne Stangeland Rege er 40 år, bosatt på Tjelta, er gift og har to barn. Hun er for tiden gruppeleder i Sola Høyre og sitter i formannskapet. Hun har sittet i kommunestyret i to perioder, siden 2011.

- Janne er raus, omsorgsfull og omgjengelig. Hun bryr seg om de rundt seg, og om lokalmiljøet sitt. Hun er arbeidsom og lyttende, og har godt humør. Hun har gjort en kjempejobb som gruppeleder, og vært med på bygge en god kultur i Sola Høyre og et godt samarbeid med andre partier, sier Jordbrekk, som understreker at hun også har god oversikt over hva som skjer i kommunen.

Lyttende og effektiv

- Som folkevalgt er Janne en som tar initiativ og setter dagsorden, og tar opp viktige saker og forslag. Hun setter seg inn i ting og lytter på innspill. Hun tar fatt i ting, er tydelig og gjennomfører effektivt.

Nå fortsetter arbeidet med å sette opp en godt lag med gode kandidater på resten av Høyres liste. Sola Høyres nominasjonskomite består av: Tor Kåre Jordbrekk (leder), Kirsten Lode, Rune Høie, Åse Østråt (Senior Høyre) og Camilla Margrethe Undal (Unge Høyre). Nominasjonsmøtet skal avholdes i oktober.

