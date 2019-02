Nye Veier føler seg misforstått om fartsgrense på E 39

Politikere og media i Egersund oppfattet budskapet fra Nye Veier likt. Når den nye motorveien kommer, kan hastigheten bli satt ned på gamle E 39. Samferdselspolitiker i fylkeskommunen og varaordfører i Eigersund Leif Erik Egaas (H) mente det hørtes ut som en trussel for å få folk over på den nye bomveien. Ordfører Odd Stangeland kalte det tvang: «Vil du ikke, så skal du.»

Den sterke reaksjonen i Eigersund har et bakteppe. Kommunen har ønsket seg andre løsninger enn de som ser ut til å komme. Den nye traseen blir trolig den som kalles R 1. Dette alternativet er det som Eigersund ser på som det dårligste for byen Egersund. Trøsten har vært at folk kan velge å kjøre den gamle veien.

Dalane Tidende gjenga Geir Gjervan i Nye Veier slik: «Og når det blir mindre trafikk, er det andre regler som gjelder. Det kan bety at fartsgrensa kan bli satt ned.» Aftenbladet skrev: «Geir Gjervan i Nye Veier sa at hastigheten kan bli satt ned på gamle E 39 hvis det blir lite trafikk på veien.» Nå slår Nye Veier retrett. I en kommentar til saken i Aftenbladet skriver de:

«Å sette ned farten på eksisterende vei er uaktuelt for Nye Veier. Oppslagene i media i dag beror på en misforståelse. Videre vil vi presisere at eksisterende vei ikke vil få bompenger. Alle vil kunne velge om de vil kjøre på den nye 4 -feltsveien, eller om de heller vil velge å kjøre på eksisterende vei på samme måte som i dag.»