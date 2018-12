Snart har Finnøy-mannen vært i alle verdens land

De siste månedene har han reist i land som Afghanistan, Pakistan, Jemen og Eritrea. Han er også en av få i verden som har valgt å tilbringe to uker som backpacker på egenhånd i det krigsherjede Syria. Men i julen har han vært hjemme hos foreldrene på Finnøy.

– Foreldrene mine synes nok det var spesielt godt å få meg trygt hjem til jul i år, og det var godt å komme hjem til jul, sier Jørn Bjørn Augestad.

Privat

Bitt av Malaria-mygg

I 2011 ble han bitt av basillen, og siden den gang har han stort sett vært på reise eller tenkt på hvor han skal dra neste gang. Han har også blitt bitt av malariamygg og blitt syk, og magesjau er noe han er godt kjente med på alle reisene.

- Jeg blir ofte spurt hvordan jeg har råd, og det enkle svaret er at jeg ikke eier noe som helst. Jeg har ingen leilighet, ingen husdyr eller kjæreste og kan leve et veldig enkelt liv når jeg er i Norge, sier 29-åringen.

Privat

Mangler sju land

Akkurat nå er han nesten blakk og har spurt moren om et lån på 20.000 kroner for å kunne dra til de sju siste landene som han mangler.

I januar skal han besøke Ekvatorial Guinea, Sao Tome og Kapp Verde, og i februar og mars er planen å dra videre til Nepal, Bhutan, Bangladesh og Seychellene.

Privat

Da har han vært innom alle de 193 medlemslandene i FN, samt to observatørstater. Selv regner han 201 land i verden. Da tar han også med seks geografiske områder eller stater som ikke er medlem av FN, slik som Taiwan.

Utløste reiselysten

Han er oppvokst på Finnøy og tror at det å vokse opp på et lite sted kan ha påvirket reiselysten. Da han var på utveksling i Østerrike, utløste det trangen til å studere andre steder og se resten av den store verden.

- Jeg er en nysgjerrig person. Alle land har noe eget, og hvis man ikke reiser til et land, vet man ikke hva man går glipp av, sier Jørn Bjørn.

Privat

Reiser med håndbagasje

På nettsiden 201countries.com kaller han seg selv for Vagabjorn og oppfordrer folk til å nyte livet og reise.

Selv pakker han som regel bare med seg liten ryggsekk som får plass i håndbagasjen på fly, og han legger ikke skjul på at det kan være kjedelig å vaske klær for å ha reine sokker og underbukser å gå i.

Han liker å fortelle om alle opplevelsene, og det kan være vanskelig å peke ut en eller to spesielle hendelser.

Flodhest utenfor teltet

En gang våknet han opp med en flodhest utenfor teltet da han campet ved Zambezielven, og i Nigeria spiste han suppe med hundekjøtt uten å vite hva slags kjøtt det egentlig var. På Tonga svømte han blant knølhvaler i Stillehavet, og det minnet har han tatovert på brystet.

- Det beste med å reise så mye er å bli kjent med mennesker og hvordan livet er i de landene man besøker. Jeg bruker couchsurfing og bor omtrent bare hos lokale folk istedet for å bo på hoteller.

Privat

Men det er ikke alltid han har full klaff med valg av overnattingssted.

– I Addis Abeba i Etiopia fant jeg et sted til rundt 50 kroner natten, men det viste seg å være et horehus, og i Mumbai i India bodde jeg på et gjestehus hvor hjørneskapet var fullt av kakerlakker som jeg kunne høre om natten, sier Augestad.

Andre ganger har han vært heldigere.

– Det flotteste stedet jeg har overnattet må ha vært på et femstjerners hotell på Mauritius, da jeg couchsurfet gratis hos en sushikokk som bodde på hotellet. Jeg fikk også sponset en suite på Barbados som hadde egen jacuzzi på rommet, sier globetrotteren fra Finnøy.

Skal kjøre fra Norge til Ghana

Han synes det er vanskelig å velge ut et eller to favorittland.

Privat

- Ofte er det situasjonene man kommer i, folkene man møter eller reiser med som gjør de til favoritter og ikke nødvendigvis landet i seg selv, men jeg kan trekke frem India og Etiopia som jeg flere ganger har vendt tilbake til.

Andre land er mindre fristende å dra til.

- Landene jeg har minst lyst til å reise tilbake til må være landene i Gulfen, som Bahrain, Kuwait, Qatar, og UAE (Dubai), hvor det for meg virket som alt handler om penger. Da var Oman mer spennende.

Til sommeren har han planer om å kjøre fra Norge til Ghana, og han vil gjerne ha følge av flere på turen for å vise dem noen av favorittstedene sine i Vest-Afrika.

– Jeg har jobbet 6 år i reisebyrå tidligere og har på lang sikt mest lyst å starte mitt eget byrå, sier Augestad.