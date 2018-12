LES CHRISTIAN WEDLERS SVAR LENGER NED I ARTIKKELEN.

Ansatte ved Frp-topp Christian Wedlers California Republic og Cuba Compagniet mener de mangler lønn for flere måneder. Bar- og tapasstedet Cubacompagniet og restauranten California Republic i Stavanger sentrum stengte dørene i forrige uke.

LO-forbundet Fellesforbundet vil levere krav for 9 av 12 ansatte på mellom 600.000 og 700.000 kroner etter at det torsdag ble åpnet konkurs i driftselskapet Stavanger Kamelutleie AS.

– Det begynte i sommer. Ett av våre medlemmer informerte oss om at han slet med å få ut det han skulle ha i lønn. Etter hvert var det flere ansatte som meldte seg inn hos oss. Normalt sett tar vi ikke saker som oppstår før medlemsskapet, men dette tilfellet mente vi var så graverende at vi gjorde et unntak, sier Kjell-Ove Hjemdal, faglig sekretær i Fellesforbundets avdeling 25.

Han sier at beløpet blant annet dreier seg om manglende lønn, feriepenger og sykepenger.

– Det foreligger også andre forhold her som vi arbeider med, sier Hjemdal.

– Hva synes du om at det er en profilert politiker som driver forretning på denne måten?

– Det er ikke passende for en som er satt til å forvalte fellsskapets midler. Han burde heller gå foran med et godt eksempel, sier Hjemdal.

Wedler daglig leder og styreleder

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt til bobestyrer for konkursen i Stavanger Kamelutleie AS, der Wedler har vært daglig leder og styreleder. Wedler er gruppeleder i Stavanger Frp og leder i kommunalstyret for finans i Stavanger. Han er også partiets ordførerkandidat ved valget til høsten.

Stavanger Kamelutleie er driftsselskapet for restaurantene California Republic og Cuba Compagniet. Eierselskapet er Borderholm Aksjeselskap AS, som er heleid av Christian Wedler. Dette selskapet omfattes ikke av konkursen.

– Min oppgave de nærmeste dagene blir å samle informasjon om selskapets eiendeler og gjeld, samt opplysninger om de ansatte og deres utestående, sier Skjerpe, som torsdag morgen ennå ikke har mottatt de dokumentene han har etterspurt hos Christian Wedler.

– Jeg har bedt ham om å få oversendt regnskaper og en oversikt over kreditorene. Det har jeg ennå ikke fått, men jeg har en avtale om å møte Wedler torsdag ettermiddag, sier Skjerpe.

Ifølge oppbudsbegjæringen skal gjelden være på om lag 1.000.000 kroner, mens aktiva anslås til 40.000 kroner.

– Hva vet du om regnskapet? Er det en regnskapsfører?

– Wedler har opplyst at han har ført et regnskap selv etter at tidligere regnskapsfører trakk seg i sommer. Jeg har som sagt ikke fått dette regnskapet ennå.

– Aftenbladet vet at det fremmes krav på mellom 600.000 og 700.000 kroner på vegne av 8–9 ansatte i bedriften?

– Det er i tilfelle ekstremt mye. Ut over det kan jeg ikke kommentere tall før jeg har dem på bordet. Jeg har kun mottatt en meget knapp oppbudsbegjæring fra Wedler, sier Skjerpe.

– Hva er reglene for de ansatte? Vil de få dekket sine lønnskrav gjennom lønnsgarantifondet?

– De vil få dekket lønn fram til konkursåpningen pluss en måneds oppsigelse. De ansatte er stort sett dekket fullt ut når det er snakk om konkurs.

– Kommer du til å ta skritt for å sikre eventuelle verdier i boet?

– Ifølge Wedler er det ingen verdier i boet, ut over noe driftsløsøre som er kjøpt inn for mellom 80.000 og 100.000 kroner. Jeg vil gå gjennom lokalene i løpet av torsdag for å skaffe meg en oversikt.

– Hva vil du foreta deg i dagene framover?

– Det blir å samle så mye informasjon som mulig, både fra offentlige myndigheter, kreditorer, ansatte og fra selskapet selv. Det er berammet en skiftesamling 31. januar. Da vil det også foreligge en boberetning.

Ingen regnskapsfører siden i sommer

Eier Håvard Rott i Rott Regnskap vil ikke si noe om hvorfor hans selskap trakk seg som regnskapsfører i sommer.

– Er det grunn til å tro at også dere vil stå på listen over kreditorer i selskapet?

– Hvem som er eller har vært regnskapsfører er offentlig informasjon. Alt utenom det er omfattet av taushetsplikt, sier Rott.

Christian Wedler lite snakkesalig

Frp-topp Christian Wedler er ikke særlig snakkesalig da Aftenbladet oppsøker ham på rådhuset. Han insisterer på at intervjuet skjer utenfor på en benk, siden det ikke er politikk, men privat forretning som er temaet.

– Hvorfor begjærer du oppbud nå?

– Teknisk sett: Driften går ikke rundt. Da må man begjære oppbud. Når det ikke er drift i driftsselskapet og den eneste verdien i driftselskapet er drift, da må man begjære oppbud.

– Ni av de ansatte har fremmet et totalt krav på mellom 600.000 og 700.000 kroner, som blant annet omfatter lønn. Er det et tall du kjenner igjen?

– Alle slike spørsmål er ting jeg vil snakke med bobestyreren om.

– Ifølge Brønnøysundregisteret er Stavanger Kamelutleie eid 51 prosent av ditt selskap Borderholm og 49 prosent av din kone, Kristine Gramstad Wedler. Nå viser det seg at Borderholm eier alle aksjene. Når skjedde endringen?

– Jeg mener det var i mars. Vi foretok en større endring, privat.

– En større endring?

– Ja, privat.

– Du har selv sagt at dere hadde gode måneder underveis. Dere skal ha hatt inntekter på 3,5 millioner bare i løpet av de tre første månedene. Hvordan kunne det da ha seg at du alt manglet penger til lønnsutbetalinger 10. juli?

– Alle detaljer tar jeg med bobestyreren.

– Du er jo heltidspolitiker....

– Nei.

– Det er i tilfelle ikke mye om å gjøre?

– Jeg har 60 prosent av ordførerens lønn.

– Du har uansett mye å gjøre i politikken. Overvurderte du din egen kapasitet da du ville starte opp og drive en restaurant ved siden av?

– Jeg hadde et opplegg. Jeg skulle ikke være der til daglig, og det gikk greit den første tiden.

– Hvorfor sluttet regnskapsføreren din i sommer?

– Det er et spørsmål jeg skal ta med bobestyreren.

– Hvorfor det?

– Fordi det er ting som gjelder boet.

To års forskuddsleie betalt i fjor

– Det står i årsregnskapet for 2017 at det er betalt inn to års forskuddsleie fra Stavanger Kamelutleie til Borderholm på til sammen 1.570.000 kroner, mens lokalene først er tatt i bruk i 2018. Hvorfor er det gjort slik?

– Det er et premiss i spørsmålet ditt som kanskje ikke stemmer?

– Hvilket premiss er det? Dette står jo i en note i ditt eget årsregnskap?

– Dere trenger ikke å være rakettforskere for å forstå at den som taper mest på dette, det er selvfølgelig meg. Jeg har jo skutt inn svære summer i dette, penger som nå er tapt.

– Ja, men nå sitter Borderholm igjen med ganske greie restaurantlokaler som er pusset opp for Kamelutleies regning. Er ikke det riktig forstått?

– Nei. Det er ikke riktig forstått.

– Kamelutleie har lånt over 3,5 millioner av Borderholm for å pusse opp lokalet. Ville det ikke vært mer naturlig om eierselskapet sto for oppussingen av bygningene?

– Nei. Det vanlige er at restauranter utruster sine egne lokaler.

– Hva er planen din for disse lokalene framover?

– Jeg håper å kunne leie dem ut. Jeg har flere som har sagt de er interessert. Så får vi se hva det blir til.

– Men du har ingen planer om å gå inn i restaurantdrift igjen?

– Alle som har vært i nærheten av å levere oppbud eller gå konkurs, vet at dette ikke er gøy. Hva jeg skal gjøre i framtiden, vet jeg ikke. Nå skal jeg gjøre det som trengs i forhold til boet. Så håper jeg å leie ut lokalene i byen.