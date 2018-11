Flere stemte blankt for Reinert Kverneland som listetopp i Time

Av referatet går det fram at nominasjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, med Reinert Kverneland som ordførerkandidat og listetopp.

En prøvestemning viste imidlertid at Kverneland ikke hadde full støtte i salen. I alle fall stemte flere medlemmer blankt.

Hvor mange stemmer det gjaldt, var litt uklart tidlig mandag.

– Det var så mange avstemninger, forklarte leder i Time Høyre, Heidi Netland Berge.

Misnøye?

Etter Aftenbladets henvendelse, blir det også vurdert å kontakte fylkeslaget for å høre om det er vanlig å gi ut resultater fra prøveavstemninger.

Høyres leder opplyser seinere på dagen at ni stemte blankt og 19 stemte på Reinert Kverneland i prøveavstemningen. Men hun vet ikke hvorfor noen stemte blankt.

– Er det misnøye mot jobben han gjør som Høyres frontfigur?

– Det har jeg ingen grunn til å tro. Vi har en kjempegod ordfører, svarer Heidi Netland Berge.

6 av 8 slutter

Mange har også merket seg at bare to av åtte i Høyres gruppe i kommunestyret tar gjenvalg.

En sentral politiker som Høyres gruppeleder i mange år, Staale Grude Håland, takker for seg. Det gjør også Sverre Heskestad, Hanna Kverneland, den tidligere fotballproffen Alf-Inge Håland og ekteparet Trude Høyland og Knut Mauland.

– Flere av dem har vært med i mange år. Det krever mye arbeid og tidsbruk på fritiden, og da er det naturlig at det blir utskiftinger. Det samme skjedde også for åtte siden, forklarer Netland Berge.

Hverken hun eller Andreas Vollsund, som nå har overtatt som gruppeleder i kommunens største parti, ser noen dramatikk i en så stor utskifting og avviser at dette skyldes uro i partiet.

– Vi hadde gode folk og får inn nye gode folk, konstaterer Vollsund.

Kom uventet

Ordfører Reinert Kverneland tar saken med stor ro, men medgir at det var et litt merkelig møte og at det som skjedde kom litt uventet på ham.

– Det er helt kurant at det i et valg er flere kandidater. Slik fungerer demokratiet. Her var det ingen motkandidat, men noen blanke stemmer, og det får jeg bare registrere, sier Kverneland.

– Tror du noen er misfornøyd med jobben du gjør?

– Det må du spørre andre om. Det kom ikke fram noe på nominasjonsmøtet.

Han har rett nok hørt tidligere at noen mener han er for lite politiker og for mye ordfører.

– Den rollen kan vi jo diskutere. Men jeg trives i jobben. Trives i samarbeidet både med de andre partiene, med ansatte og med folk. Men hvis medlemmene eller innbyggerne ikke vil ha meg, må jeg bare gjøre noe annet, sier Reinert Kverneland, som nå er 68 år.

På stemmetoppen

Selv suste han rett inn i kommunestyret, bare 24 år gammel, fra siste plassen på lista. Han gjorde comeback ved valget i 2007, og har nå sittet som ordfører i sju år i samarbeid med Krf og Frp.

Kverneland var forøvrig den politikeren på Jæren som fikk flest personlige stemmer siste valg: 1143 stemmer gjennom kryss på Høyres egne lister og som slengere fra andre velgere.

Den nest mest populære politikeren i han egen kommune var til sammenligning Senterpartiets Bjarne Undheim med 416 personlige stemmer, tett fulgt av Staale Grude Haaland (H) med 378 stemmer, Sverre Risa (KrF) med 332 stemmer og Lars Enevoldsen (Ap) med 324 stemmer.

Lista

Disse topper nå Høyres nye liste:

1. Reinert Kverneland

2. Kirsten Alstadsæter

3. Andreas Vollsund

4. Gretha Braut Nese

5. Rein Harald Salte

6. Else Rege Grannes

7. Pål Undheim

8. Heidi Netland Berge

9. Ole Jørgen Alstadsæter

10. Frode Hagerup jr.