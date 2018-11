– Nei, dyrket mark i Sandnes er ikke lenger under angrep

Pål Christensen

– I realiteten er det meste av Sandnes kommune sine arealer beiteområder. Da er vi inne på hva som er definert som landbruksjord. Vi mener KOSTRA bommer. Slik de har lagt opp målemetodene sine er Sandnes nødt til å tape. En bør skille effektivt mellom utmark og fulldyrka jord. Der er forskjell, sier Wirak.

Han mener Sandnes ikke kan karakteriseres som jordvernversting.

– Ofte får en høre at det er på grunn av befolkningsøkningen, at Sandnes har brukt matjord. Har det vært greit å skylde på?

– Kanskje historisk, men ikke nå lenger. Vår strategi nå er at vi skal ikke bruke fulldyrket mark mer enn det som alt ligger i planene, sier Wirak.

Lokalpolitikere freser mot jordvern-utspill

– Har Sandnes et system at grunneiere/utbyggere må vurdere om de kan “bygge på fjell” før mer dyrka mark tas?

– Vi er ikke i mål men vi blir bedre og bedre.

– I dagens kommuneplan legges det opp til å omregulere ytterligere 2410 dekar dyrket mark?

– Mye er Sandnes Øst. Da må vi se tilbake på hvorfor Sandnes Øst skulle bygges ut. Alle var klar over at det vil gå med matjord, men det var enstemmighet i regionen om å gjøre det nettopp for å spare matjord innenfor de viktigste jordbruksområdene i regionen, sier Wirak og minner om at planen ble godkjent av regjeringen.

Om de ytterligere 700 dekarene Sandnes vil omdisponere, viser Wirak til at en del av dette dreier seg om Skjørestad.

– Området tilbakeføres til LNF med jordbruksareal av bedre kvalitet når arealene er ferdig fylt ut og anleggsarbeidet er ferdig.

Wirak mener kritikken fra jordvernforeningen i Rogaland er uberettiget, og oppfordrer dem til heller å sette seg inn i detaljene.

- Vi kan ikke stoppe store, planlagte prosjekter. E39 kommer. Men vi har langt bedre situasjon for jordverninteresser nå.